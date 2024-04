World of trend. – Die Magazinwelt für Business Leader und ihre Lebenswelten

3 Prestigemarken vereint unter einem multimedialen Dach.

trend.

Wegweiser und Wegbegleiter, Analytiker und Anreger, Informant und Ratgeber: Seit 50 Jahren ist der trend. das wichtigste Magazin Österreichs für wirtschaftlich Interessierte. Als Flaggschiff der World of trend. bietet das Magazin umfassende Berichterstattung über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmensführung, Innovationen und Trends. Von tiefgreifenden Analysen globaler Märkte bis hin zu Einblicken in die neuesten Technologien und Unternehmensstrategien liefert trend. hochwertige Inhalte für Unternehmer, Entscheidungsträger und Wirtschaftsinteressierte. Das Magazin zeichnet sich durch seine gründliche Recherche, unabhängige Berichterstattung und Fachkenntnisse aus, die es zu einer unverzichtbaren Informationsquelle für Führungskräfte und Fachleute machen.

autorevue:

Als Magazin für individuelle Mobilitätskultur bietet die autorevue Automobilenthusiasten und Liebhabern unvergleichliche Einblicke in die Welt des Motorsports, der neuesten Fahrzeugmodelle und der Automobilindustrie. Mit ausführlichen Testberichten, Vergleichen verschiedener Fahrzeuge und Expertenmeinungen von renommierten Automobiljournalisten informiert die Autorevue ihre Leser über die neuesten Trends und Entwicklungen auf dem Automobilmarkt. Besonderen Wert wird dabei auf die emotionale Seite der Automobilberichterstattung, auf überraschende Zugänge und hohes sprachliches Niveau gelegt. Längeren Reportagen, Porträts und Features werden deswegen verstärkt Platz im Heft eingeräumt,

Yachtrevue:

Für all jene, die die Weiten der Ozeane erkunden und Segel setzen möchten, bietet die Yachtrevue eine Fülle von Informationen über Segeln, Yachtleben und maritime Abenteuer. Mit inspirierenden Reiseberichten, Testberichten über Segel- und Motorboote, Expertentipps zur Navigation und Wartung sowie Einblicken in die Welt des Wassersports bietet die Yachtrevue eine unverzichtbare Ressource für Segler und Wassersportler. Seit 47 Jahren verbindet die Yachtrevue die Begeisterung für Wassersport mit hoher fachlicher Kompetenz. So ist das Magazin zum treuen und unverzichtbaren Wegbegleiter für alle Segel-Begeisterten und Motorboot-Fans geworden.

Das Zusammenspiel:

Trotz spezifischem Themenbereich teilen sie alle 3 Marken das gleiche Engagement für hohe redaktionelle Standards, fundierte Recherche und die Bereitstellung relevanter und ansprechender Inhalte für ihre Leserschaft. Als Teil der Dachmarke World of trend. profitieren sie auch von Synergien und Ressourcen, die es ihnen ermöglichen, ihre analoge als auch digitale Reichweite zu vergrößern und ihr Angebot kontinuierlich zu verbessern.

In einer Zeit, in der Informationen allgegenwärtig sind, sind vertrauenswürdige Quellen von entscheidender Bedeutung. World of trend. und ihre Magazine trend., Autorevue und Yachtrevue stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, hochwertige Inhalte zu liefern, die informieren, inspirieren und unterhalten – zu jeder Zeit und überall. Egal, ob es um Wirtschaft, Mobilität oder Wassersport geht - World of trend. ist die erste Anlaufstelle Business Leader und ihre Lebenswelten.