Mehr als 1100 Menschen starben Ende April, als ein baufälliger Komplex von Textilfabriken in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka in sich zusammenstürzte. Nur wenige Tage später startete Avaaz eine Kampagne, um große Textilmarken wie H&M und GAP zu einem weitreichenden Abkommen für Gebäude- und Brandsicherheit mit den asiatischen Subunternehmern zu veranlassen. Zehn Tage später unterzeichnete H&M - größter Einkäufer in Bangladesch - das Abkommen, andere Firmen wie Benetton oder Abercrombie & Fitch sind inzwischen nachgezogen. Die Kampagne läuft aber weiter, um den Druck auf Firmen wie Walmart und GAP zu erhöhen. Bis Mitte Juli hatten 1,25 Millionen Menschen unterzeichnet.