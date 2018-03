Karrieremodelle

Diese Form unterscheidet sich vom Free Floating Professionalism durch eine noch viel größere Bandbreite und Variabilität bei den Tätigkeitsfeldern. Angeboten wird, was gerade am Markt gefragt ist, die Spezialisierung auf ein bestimmtes Fachgebiet wird nicht unbedingt angestrebt. Durch zeitliche Flexibilität ist dieser Karrieretyp immer nahe am Sprung zum Aussteigertum.