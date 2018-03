Karrieremodelle

Dieser Berufsweg steht für die klassischen Karriereerwartungen. Der Berufsstart bei einem bekannten Unternehmen mit gutem Namen macht sich gut im Lebenslauf und wird so zur Basis für alle weiteren Karriereschritte. Hatte dieser Karriereweg in den 90er-Jahren kurzfristig an Attraktivität verloren, ist er bei Wirtschaftsabsolventen nun wieder klar erste Wahl.