Wer heute Bilder zu Papier bringen will, muss nicht mehr mit der Speicherkarte zum Fotolabor pilgern. Die günstigste Möglichkeit, zu Prints zu kommen, ist heute die Online-Ausarbeitung. Voraussetzung: Ein PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Internetzugang. Bilder über die Anbieter-Website hochladen, fertig. In wenigen Tagen kommen die Bilder per Post oder stehen zur Abholung bereit. Wichtig: Versandkosten beachten!