Mobile Wanderführer werden immer beliebter. Der Bruckmann-Verlag hat 86 WANDERFÜHRER für iPhone und Android im Programm: € 1,59 - 9,99. Der ROTHER-Verlag bietet weniger Regionen an, aber dafür in exzellenter Qualität, aber nur am iPhone: € 7,99 - 9,99. PEAK FINDER zeigt Gipfel: € 2,99.

