Fotobuch - Wie geht das?

FORMAT zeigt das Erstellen von Fotobüchern am Beispiel der beliebten CEWE-Design-Software . Nach dem Herunterladen der Gratissoftware und der Installation am PC bzw. Mac erfolgt die Auswahl von Format & Qualität. Anschließend kann man sich von einem Design-Assistenten beim Erstellen des Fotobuches helfen lassen. Schritt 1: die Wahl der Bilder fürs Fotobuch. Tipp: alle Fotos schon in einem Ordner am PC vorbereiten.