Schneller blättern, besser zoomen und unbekannte Wörter gleich in Google oder Wikipedia nachschlagen. Sony hat viel Hirnschmalz in die Weiterentwicklung seines Readers T2 gesteckt. Wer will, hat sogar Anbindung an Facebook und den Speicherdienst Evernote. €149,-

Resümee: Schick, leicht und bedienerfreundlich. Ideal für jene, die ihre digitalen Bestände aus unterschiedlichen Quellen beziehen. Denn: Den Sony Reader-Store gibt es in Ö nicht.