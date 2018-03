Egal wie man es dreht und wendet, der Suchmaschinen-Konzern wird einen dominanten Platz am vernetzten TV-Schirm einnehmen - und das nicht nur mit YouTube-App und Zugang zum PlayStore. Noch im ersten Halbjahr wird zumindest in den USA eine Settop-Box von Google auf den Markt kommen. Wer will, kann sich über den HDMI-Anschluss den Fernseher zum Googeln umrüsten, etwa mit dem TV-Connect-Modul von Archos um 150 Euro.