LED-TV war gestern, jetzt kommt OLED (Organic Light Emitting Diode). TV-Riesen mit hauchdünnen OLED-Schirmen waren die großen Stars der Messe: LG, Samsung, Panasonic und Sony präsentierten in Las Vegas ihre ersten Modelle mit 55 bzw. 56 Zoll (rund 1,4 Meter) Bildschirmdiagonale. Samsung biegt sich seinen OLED-Fernseher sogar zurecht (Bild). Als erster Hersteller will LG noch im Jänner einen 55-Zoll-OLED in Korea auf den Markt bringen: 12.000 Dollar kostet der Spaß. Ein weiterer TV-Trend der Las-Vegas-Show: Fernseher mit "Ultra High Definition“. Der HDTV-Nachfolger bietet die 16fache Auflösung von Full HD.