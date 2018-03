MBA-Anbieter stellen sich vor: Am sechsten MBA-Austria Infotag an der Wirtschaftsuni

Für mehr Durchblick bei MBA-Anbietern und den vielfältigen Angeboten sorgt heuer bereits zum sechsten Mal der MBA-Tag 2010. Interessenten haben am 22. April an der Wiener Wirtschaftsuniversität in der Zeit von 16.00 bis 20.00 die Möglichkeit sich zu informieren.

In Einzelgesprächen zu mehr Info

Aufgrund der großen Nachfrage am MBA-Tag 2009 gibt es auch heuer wieder die Möglichkeit, zwischen 13.30 und 15.30 Uhr einen persönlichen Termin mit einem MBA-Vertreter vor Ort zu vereinbaren. Interessierte schicken eine E-Mail bis spätestens 19. April 2010 an: mba-bewerbung@gpk.at.

Wer kann das bezahlen, wer hat so viel Geld?

Die Wirtschaftskammer Österreich stellt 15.000 Euro zu Verfügung, die die Besucher des MBA-Infotags gewinnen können. Um die Bildungschecks in der Höhe von je 7000, 5000 und 3000 Euro gewinnen zu können, muss lediglich eine Gewinnspielkarte ausgefüllt werden. Die Verlosung findet um 19.30 Uhr im Festsaal der WU Wien statt. Hingehen lohnt sich in jedem Fall.

Die Anbieter im Überblick:

• Continuing Education Center TU Wien

• Donau-Universität Krems

• FHWien-Studiengänge der WKW

• IfM – Institut für Management

• International Management Center Graz

• LIMAK Johannes Kepler University Business School

• MCI – Management Center Innsbruck

• Montanuniversität Leoben – Wirtschafts- und Betriebswissenschaften

• MODUL University Vienna

• ÖCI – Österreichisches Controller-Institut

• Open University Business School

• PEF Privatuniversität für Management

• Sales Manager Akademie

• SMBS – University of Salzburg Business School

• Webster University Vienna

• WU Executive Academy