Zustimmungserklärung:

Ich stimme zu, dass die VGN Medien Holding GmbH, die VGN Digital GmbH, die Woman GmbH & Co KG, die Gusto GmbH & Co KG und die Verlagsgruppe News Medienservice GmbH meine bekannt gegebenen Daten (Name, Titel, Adresse, Email, Telefonnummer) zur Übermittlung von Informations- und Werbematerial über deren Magazine und Online-Medien, für Marketingmaßnahmen (Gewinnspiele, Veranstaltungen, Newsletter für deren Waren und Dienstleistungen) sowie für Abo- und Sonderwerbeaktionen verarbeitet und mich zu den vorgenannten Zwecken via SMS, E-Mail, Telefon und Post kontaktieren. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter datenschutz@vgn.at widerrufen werden. Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten erhalte ich in der Datenschutzerklärung, abrufbar unter www.vgn.at/Datenschutzpolicy.