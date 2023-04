Wie die Dekarbonisierung der Lieferketten funktioniert

Nachhaltig wirtschaften heißt umweltfreundlich, fair und gesetzeskonform zu agieren. Dafür sorgen neben den regulatorischen Verpflichtungen auch die steigenden Kundenanforderungen. Doch was, wenn die gewünschte positive CO2-Bilanz durch vorgelagerte Lieferketten getrübt wird?

Der Handlungsdruck ist groß: Der Industriesektor verursacht in Österreich laut Umweltbundesamt rund 25 Prozent der Treibhausgasemissionen, Hauptverursacher sind energieintensive Branchen wie Eisen und Stahl, Raffinerien, Zement- und Chemieindustrie. Zwar haben sich die Emissionen in den vergangenen 30 Jahren um 4 Prozent verringert, das reicht aber längst nicht aus, um die Klimaziele zu erreichen. Erwartet werden nachhaltige Produkte aus nachhaltigen Lieferketten.

Zulieferer machen den Unterschied

Industrieunternehmen sind auf ihre Lieferanten angewiesen, wenn sie wirklich CO2-arme Produkte herstellen wollen. Denn je nach Branche gehen bis zu 80 Prozent der CO2-Emissionen des Endproduktes auf das Konto der vorgelagerten Supply Chain.

Zur Dekarbonisierung braucht es daher eine entsprechende Lieferantenbewertung und –qualifizierung. Nur so lässt sich Nachhaltigkeit auch bei Lieferanten steuern, mit positiven Auswirkungen auf die eigene Klimabilanz.

Das wirkt sich auf das Lieferantenmanagement aus: Stehen heute noch Qualität, Stabilität, Kosten und Zeit auf dem Prüfstand, rückt nun die Nachhaltigkeit in den Fokus. Insbesondere bei Lieferanten mit hohem Wertschöpfungsanteil oder schwerer Substituierbarkeit ist die Entwicklung erfolgskritisch. Erster Schritt könnte ein partnerschaftlich durchgeführtes Assessment des Status quo sein.

Bewährte Ansätze übernehmen

Etablierte Normen wie Energie- und Umweltmanagement nach ISO 15001 bzw. ISO 14001 schaffen hierbei Vergleichbarkeit und Objektivität. Diese Normen bestehen seit Jahren und sind – je nach Industrie – unterschiedlich ausgeprägt.

Mit bewährten Prozessen, Standards und Technologien kann die Dekarbonisierung leicht in Angriff genommen werden. Sie sind Ausgangspunkt für die Lieferantenqualifizierung und Auditierung, um Potenziale aufzuzeigen.

Quantitative CO2-Berechnungen liefern weitere Erkenntnisse und sehr spezifische Optimierungspotenziale entlang der Wertschöpfung. Die so gewonnene Transparenz der Lieferkette sollte auch transparent gemacht werden, denn: Künftig wird die CO2-Bilanz von Produkten Bestandteil bei Ausschreibungen und Kaufentscheidungen sein. So etwa wies der Handelskonzern REWE in Deutschland im Jänner 2023 neben den Preisen in ausgewählten Supermärkten erstmals die CO2-Werte von Produkten aus.

Um den CO2-Fußabdruck eines Produktes (Product Carbon Footprint: PCF) korrekt festzustellen, müssen neben dem Material (z.B. auf Basis der Stückliste) auch der Produktionsprozess (z.B. auf Basis des Arbeitsplans) sowie umliegende Operationsprozesse (Logistik, etc.) betrachtet werden. Zudem ist für einen aussagekräftigen PCF immer auch der Company Carbon Footprint (CCF) notwendig.

Analog einer Gemeinkosten-Verteilung müssen auch Gemeinemissionen (z.B. Energie zum Kühlen einer Produktionshalle) auf den PCF allokiert werden. Im CCF sind alle Emissionen in einer definierten Bilanzgrenze integriert, z.B. ein Unternehmen, ein Standort oder auch nur ein einzelnes Werk.

Die CO2-Bilanzierung wird nach Greenhouse Gas Protocol (GHG) oder auch ISO 14064 durchgeführt. So können geeignete Optimierungsmaßnahmen, bspw. in den Bereichen Energiemanagement oder Technologie- und Verfahrensänderungen, durchgeführt werden, und der Erfolg wird durch regelmäßige Überprüfung der PCF-Werte messbar und vergleichbar.

Brancheninitiativen nutzen

Nicht jeder Lieferant und Warenkorb rechtfertigt den Aufwand eines detaillierten Assessments. Hier können Branchenlösungen den Weg aufzeigen, wie etwa der Zusammenschluss CatenaX, der im Automotive-Bereich an gemeinsamen PCF-Logiken und Datenmodellen arbeitet. In der Chemieindustrie gibt es „Together for Sustainability“ (TFS) als gemeinsame Plattform für Lieferantenqualifizierung.

Nun gilt natürlich, dass Unternehmen zuerst ihre eigenen Emissionen angehen sollten, bevor sie Lieferanten mit Nachhaltigkeitsanforderungen beschäftigen. Das mag zwar stimmen, jedoch ist aufgrund der Höhe der Scope-3-Emissionen in vielen Unternehmen der Lieferantenansatz im Sinne der absoluten Reduktion von Emissionen genauso sinnvoll.

Fazit: Wer die Dekarbonisierung der industriellen Produktion ernst nimmt, muss sich die vorgelagerten Lieferketten genau ansehen. Neben quantitativen und qualitativen Bewertungen sind Ziele zur strikten CO2-Reduktion im Unternehmen zu definieren und ein Maßnahmenplan auf Basis der Analyseergebnisse zu entwickeln. In jedem Unternehmensbereich muss ein Umdenken stattfinden, um eine nachhaltige Kultur zu verankern und das entsprechende Mindset der Mitarbeiter zu realisieren.