Warum die Investitionen in Nachhaltigkeit steigen

Die Bereitschaft zu nachhaltigen Investitionen zieht in Europa spürbar an, und das nicht nur vor dem Hintergrund knapper Ressourcen und zunehmender regulatorischer Anforderungen. Jeder vierte Euro fließt bereits in Maßnahmen zur Verbesserung der Umwelt- und Klimabilanz, doch wird das auch belohnt?

Der europäischen Industrie wird gemeinhin Trägheit und Lustlosigkeit vorgeworfen, wenn es um die Bekämpfung der Erderwärumung geht. Doch die Zahlen zeigen ein anderes Bild. Mehr als ein Viertel aller geplanten Investitionen des Jahres 2023, konkret 27 Prozent, sind für ökologische Nachhaltigkeit reserviert, das ist ein Plus von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Große Unternehmen mit mindestens fünf Milliarden Euro Jahresumsatz haben den Anteil sogar um 20 Prozent angehoben. Das geht aus einer aktuellen Studie der Managementberatung Horváth hervor.

Nach Regionen betrachtet zeigt sich, dass der Kapitaleinsatz europäischer Unternehmen für Nachhaltigkeit überwiegend (zu 63%) im europäischen Markt erfolgt, auch wenn die höheren Kosten hier – branchenabhängig – höchstens zu einem Drittel auf Endkunden umgelegt werden können. Daher werden alle Fördertöpfe ausgenutzt. 80 Prozent der befragten Top-Manager geben an, die für sie in Frage kommenden Förderungen im Bereich Nachhaltigkeit zu kennen und bei konkreten Vorhaben im voraus zu prüfen.

Öffentliche Förderungen eine Voraussetzung

Nicht nur das geschärfte Bewusstsein, sondern auch erhebliche Förderungen der öffentlichen Hand sind also eine zentrale Voraussetzung, die Investitionen in nachhaltige Produktion und Logistik zu steigern. Die meisten Unternehmen scheuen sich dabei auch nicht davor, ganz bewusst mit Partnern zu kooperieren, um die verfügbaren Subventionen auszuschöpfen. Die Frage stellt sich allerdings, ob der Kunde bereit ist, all diese Anstrengungen zu belohnen.

Investitionen in Nachhaltigkeit rentieren sich nicht sofort, das ist unbestritten. Umso mehr muss man sich die Zahlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden für ein Plus an Nachhaltigkeit ansehen. Viele Experten bezweifeln, dass Umweltsiegel und grüne Banderolen die Bereitschaft erhöhen, mehr zu zahlen. Umgekehrt haben gerade die zuletzt signifikanten Schwankungen der Energiepreise gezeigt, dass die erhöhten Kosten sehr wohl weitergegeben werden können.

Nachhaltigkeit zum eigenen Vorteil nutzen

Industrieunternehmen können jedenfalls darauf verweisen, dass sie von Rohstoffen und Materialien abhängig sind, deren Preise höchst volatil sind. Je früher und besser sie sich auf veränderte Lieferketten und nachhaltige Produktionskreisläufe einstellen, desto eher werden sie zukunftsfit. Der Wettstreit um nachhaltige Sourcing-Quellen, Technologien und Partner hat längst begonnen. Nach dem “Inflation Reduction Act” der USA erwartet sich die EU durch ihren „Net Zero Industry Act“ einen enormen Hebel für den beschworenen „Green Deal“.

Bei Unternehmen in den Bereichen Lebensmittel, Handel und Konsumgüter ist die Motivation etwas anders gelagert. Hier rangiert die Erfüllung von Kundenerwartungen bei den Motiven zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf Platz 1. Während große Handelsketten und Konsumgüterhersteller schon heute sehr aktiv an nachhaltigen Produkten, Logistikketten und erneuerbarer Energieversorgung arbeiten, sind viele andere Marktteilnehmer aufgrund geringer Margen und hohem Wettbewerb eher zurückhaltend und setzen nur das Notwendigste um.

Fazit: Grüne Innovationen entfalten immenses Zukunftspotenzial, sie sind daher ein wichtiges Motiv für ökologisches Engagement. Der Vorsprung bei Nachhaltigkeit bringt nicht zuletzt enorme Wettbewerbsvorteile, das haben viele Unternehmen längst erkannt.

Damit das Nachhaltigkeitsengagement jedoch weiter zunimmt, sind gezielte Fördermaßnahmen zur Energieeffizienz und zur Ankurbelung von ökologisch vertretbaren Produktionskreisläufen nötig. Auf die Zahlungsbereitschaft der Kunden zu hoffen, das wäre der falsche Ansatz.

Für die Horváth-Studie"Investitionen in Nachhaltigkeit" wurden europaweit 150 TopmanagerInnen aus Unternehmen mit mindestens 100 Millionen Euro Jahresumsatz befragt.