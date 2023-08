Vorstände der Top-Unternehmen werden jünger und bunter

Nach der jüngsten Analyse der Managementberatung Horváth unter 700 Vorstandsmitgliedern von 160 börsennotierten Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX folgt der Verjüngung der Vorstände auch eine neue Unternehmenskultur. Die künftige Wirtschaftsentwicklung Deutschlands wird maßgeblich von den Vorständen der börsenotierten Unternehmen des Landes mitbestimmt, daher lohnt sich ein Einblick in deren Struktur.

Im vergangenen Jahr 2022 erhielten so etwa 77 neue Vorstandsmitglieder ihre Erstbestellung in die DAX-Gruppe. Das waren deutlich weniger als im Jahr davor, als 100 neue Spitzenkräfte engagiert wurden.

Die neuen Vorstände waren im Durchschnitt 50 Jahre alt, gegenüber 51 im Jahr davor und 52 im Jahr 2020. Das durchschnittliche Alter aller amtierenden Vorstände lag für 2022 bei nur 53 Jahren. Von den neuen Vorständen 2022 haben nur noch 60 Prozent die deutsche Staatsbürgerschaft, im Jahr davor lag der Wert noch bei 71 Prozent. Insgesamt sind drei von vier Vorständen deutsche StaatsbürgerInnen. Die meisten ausländischen Vorstände kommen aus den USA, Großbritannien und Frankreich.

Überraschend ist, dass sich die Frauenquote trotz aller Bemühungen nur sehr langsam verändert. Auch wenn 26 Prozent der neuen Vorstandspositionen 2022 von Frauen besetzt wurden, führt dies insgesamt lediglich zu einem Anteil von knapp 15 Prozent Frauenanteil über die Gesamtheit der Vorstände – eine Steigerung um zwei Prozentpunkte im Vergleich zu 2021.

Interessant ist auch, dass Frauen wie Männer ihre Funktion oft schon vor dem offiziellen Ruhestand wieder aufgeben. Von den 72 Vorständen, die im Jahr 2022 ihr DAX-Unternehmen verlassen haben, erfolgten 62 Austritte vor dem Ruhestand (86 Prozent). 18 Prozent der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder waren Frauen, die Trennungen erfolgten hier in der Regel in eine andere Funktion oder Tätigkeit.

Viele Frauen sind noch gar nicht so lange in ihren Funktionen, als dass ein planmäßiger Austritt in die Rente anstehen würde. Die wahren Gründe des Austrittes liegen daher eher im Übergang in eine neue Aufgabe, der persönlichen Eignung für die aktuelle Vorstandsrolle oder in persönlichen Motiven begründet. Auffällig ist zumindest, dass gut die Hälfte der 2022 ausgetreten Vorständinnen inzwischen bereits wieder in verantwortungsvoller Position in anderen Unternehmen arbeiten.

Höhere Vorstandsstabilität nach Corona

Die insgesamt geringere Fluktuation auf Vorstandsebene ist dem Bedürfnis nach mehr Stabilität im Management geschuldet. Die ökonomischen Verwerfungen durch die Pandemie haben Spuren hinterlassen, wenn nicht Schwächen offengelegt, die davor nicht so sichtbar waren und Entscheidungen zu Vorstandswechseln erleichtert haben.

Im Nachgang von Corona ist die Wechselfreudigkeit gesunken: 2022 wurde der Posten des CEO nur 13 Mal neu vergeben, 2021 waren es noch 24 Neubesetzungen.

Die Besetzung von Vorständen durch zunehmend jüngere, internationale und topausgebildete KandidatInnen lässt Rückschlüsse auf die weitere internationale Vernetzung und damit künftige Unternehmenskulturen zu.

Experten wie Eigentümer vertrauen zwar weiterhin auf deutsche Tugenden wie Gründlichkeit, Verlässlichkeit und Organisationsstärke in der Unternehmensführung, doch ziehen ergänzend zunehmend amerikanische wie angelsächsische Businessmethoden ein, die sich durch mehr Agilität, Adaptionsfähigkeit und Mobilität auszeichnen.

Die Managementberatung Horváth analysiert alljährlich die Vorstandsstrukturen der 160 börsennotierten Unternehmen Deutschlands.

DER AUTOR

Oliver Greiner ist Strategieberater und Partner bei Horváth in Stuttgart. E-Mail: ogreiner <AT> horvath-partners.com