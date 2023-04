Leading Customer Centricity: Kundenerlebnis als Maßstab für Erfolg

Was kaufen Menschen, wenn sie Geld für ein Produkt oder eine Dienstleistung ausgeben? Im Grunde nicht das Produkt an sich, sondern das damit verbundene Erlebnis. Das gilt für Nahrungsmittel ebenso wie für Kleidung oder Gebrauchsgegenstände, für den Besuch in einem Theater ebenso wie für den in einem Fitnesscenter oder einem Friseursalon. Es sind die mit dem Produkt verbundenen positiven Erlebnisse, die seinen Wert ausmachen.

Viele Unternehmen sind aber noch nicht in der Lage, die Erlebnisse der Kunden auf ihre Organisation zu übersetzen. Das führt zu Wettbewerbsnachteilen – ganz unabhängig von der Unternehmensgröße. Denn kundenzentrierte Unternehmen, die das positive Erlebnis der Kunden als oberstes Ziel haben, antizipieren latente Bedürfnisse – und sind damit erfolgreich.

Daher müssen sich Unternehmen bemühen, ihre Kunden ehrlich kennenzulernen und die „Magic Moments“ der Kunden mit der Marke, dem Unternehmen oder bei der Interaktion mit Mitarbeitern identifizieren, um sich über das Erlebnis von den Mitbewerbern abzuheben.

Kundenerlebnisse positiv gestalten

Viele Unternehmen haben etwa Kundenorientierung im Beschwerdemanagement und Vertrieb mit Kennzahlen versehen. Daraus können heute aber kaum noch Entwicklungspotenziale abgeleitet werden. Zumal Interaktionen zwischen Kunden und Unternehmen immer durch ein Zusammenspiel interner Abteilungen zustande kommen. Kundenerlebnisse sind daher einzelne Bausteine, die über die Fähigkeit eines Unternehmens zur abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit, Lösungskompetenz und offenen Kommunikation Auskunft geben.

Leading Customer Centricity zielt deshalb darauf ab, Kundenerlebnisse so zu gestalten, dass sie von allen Mitarbeitern gelebt und unterstützt werden können. Das ist keine Marketing-Modeerscheinung, sondern zielt auf eine Transformation im ganzen Unternehmen ab: Unternehmen müssen den Mitarbeitern das Wissen über die Kunden transparent zur Verfügung stellen, damit sie dieses für die Interaktionen mit den Kunden nutzen können. Denn positive Kundenerlebnisse treiben den Erfolg.

Dabei geht es nicht mehr um einzelne Transaktionen in der Kundenerlebniskette. Kunden achten heute auf das Gesamtbild eines Unternehmens – sowohl online als auch offline – und richten ihre Kaufentscheidungen danach aus. Wer etwa ein Kleidungsstück der Lieblingsmarke kauft und weiß, dass es aus recyceltem Material und unter fairen Bedingungen hergestellt wurde, befriedigt nicht nur das unmittelbare Bedürfnis nach einem Kleidungsstück, sondern auch ihren Wunsch, nachhaltig einzukaufen.

Das Kundenerlebnis als Messlatte für den Erfolg

Risikofaktoren wie die Energiekrise, Rohstoffengpässe oder Lieferkettenschwierigkeiten zwingen Unternehmen über alle Branchen hinweg, tabula rasa zu machen und sich einer kritischen Selbstreflexion zu unterziehen: haben wir tatsächlich das Kundenerlebnis im Visier?

Customer Centricity erleichtert es Unternehmen, sich zu fokussieren, klare Orientierungspunkte zu identifizieren und ihre Wirkung zu messen. Ein Hintergrund dabei ist auch, dass die Menschen heute über ihre digitalen Kanäle viel besser informiert sind und nicht so leicht in ihrer Entscheidung beeinflusst werden können.

Um sich von den Mitbewerbern abzuheben müssen Unternehmen daher smart und strukturiert hinter die Kulissen blicken. Mitarbeiter müssen lernen, wo blinde Flecken in den Produkten und Services zu finden sind und wie sie diese in ihrer Arbeitsumgebung beheben. Das gilt auch für den Einkauf oder die IT. Die Übersetzung in den eigenen Arbeitsbereich erzeugt individuelle Betroffenheit und damit Energie für innovative neue Lösungen.

Zu den Personen:

Anneliese Breitner ist Autorin und Geschäftsführerin bei AnneBreitner. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Begleitung von konzernweiten Reorganisationsprojekten.

Joachim Öllinger ist Geschäftsführer von KUNDENHERZ und Lektor an der FH Wien. Der Fokus seiner Beratertätigkeit liegt auf der Performancesteigerung in den Bereichen Vertrieb, Kundenorientierung, und bereichsübergreifende Zusammenarbeit.