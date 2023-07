Gutes Konjunkturklima dank geübter Resilienz

Peter Schentler, Partner bei der Managementberatung Horváth in Wien und Spezialist für CFO-Beratung

Geht es nach den Top-Unternehmen des Landes, bleibt die Stimmung positiv – und das trotz der sich häufender Krisen, hoher Energiepreise und überhöhter Inflation. Liquidität und finanzielle Performance ebenso wie das zu erwartende Neugeschäft werden durchwegs positiv bewertet, doch der Teufel liegt im Detail. Was ist für die nächsten Monate zu erwarten?

Trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen geht eine deutliche Mehrheit der Finanzvorstände großer Unternehmen von einer positiven Geschäftsentwicklung aus. Das zeigt die aktuelle CFO-Studie der Managementberatung Horváth. So sagen rund 80 Prozent der Top-Finanzverantwortlichen in der DACH-Region eine gute Geschäftsentwicklung voraus, ebenso gut wird die Liquidität im Unternehmen bewertet. Etwas gedämpfter sind die Erwartungen an das Neugeschäft, da wird sich der Druck auf der Kostenseite weiter erhöhen, neue Risiken nicht ausgeschlossen.

Organisches Wachstum und langfristige Wertschöpfung, die Basis für erfolgreiche Unternehmen, sind mehr und mehr von der Performance im Bereich Nachhaltigkeit abhängig – auch das sagen die Finanzchefs. Neun von zehn Führungskräften (89%) sehen im nachhaltigen Wirtschaften die bedeutendste Herausforderung der nächsten Zukunft, noch vor Fachkräftemangel und Cyber-Risiken (83%). Doch ausgerechnet bei diesem erfolgskritischen Thema stehen viele Unternehmen an, weil die Personalressourcen allerorten fehlen.

Für Nachhaltigkeit fehlen die Ressourcen

Zwei Drittel der CFOs geben an, dass ihre Finanzabteilung schon bisher am Limit arbeitet, noch viel größer wird das Problem durch die regulatorischen Vorgaben zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ebenso viele sehen hohe Arbeitsbelastung sowie enormen Stress bei der Belegschaft. Der überwiegende Teil (59 Prozent) ist mittelfristig pessimistisch, seine Personalengpässe lösen zu können. 83 Prozent gehen sogar von einer Verschärfung des Problems aus.

Wenn weniger Personal fürs Tagesgeschäft zur Verfügung steht, drohen komplexere Sonderprojekte und Spezialaufgaben durch den Rost zu fallen. So glaubt jeder vierte Finanzvorstand schon jetzt nicht (mehr) daran, die Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen (ESG-Kriterien) zu erreichen. Ebenso groß ist der Anteil der CFOs, der sich schlichtweg außerstande sieht, Nachhaltigkeit überhaupt in die Unternehmenssteuerung zu integrieren.

Transformationsansätze vorhanden

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich die Firmen vor einer neuen Herausforderung fürchten, und sie dann trotzdem bravourös lösen, wie wir das schon bei den DSVG-Vorgaben gesehen haben. Doch Transformationen und damit auch jene durch Nachhaltigkeitsvorgaben zielen klar auf Unternehmenswachstum und Wertschöpfung ab. Schon heute ist, wie die CFO-Studie auch zeigt, jede zehnte Personalstelle für „Change“-Prozesse reserviert, und der Bedarf an entsprechendem Know-how steigt.

Die Finanzabteilungen stehen beim Umbau ihrer Abteilungen bzw. ihres Unternehmens jedenfalls vor einem echten Kraftakt – egal für welchen Ansatz sie sich entscheiden, um die Transformation zum nachhaltigen Unternehmen zu schaffen. Am beliebtesten ist dabei der “evolutionäre Ansatz” (37 Prozent). Bei diesem Prozess wird die gesamte Organisation, IT und Belegschaft eingebunden und die notwendige Transformation in kleineren Schritten umgesetzt.

Weniger beliebt ist der Ansatz des "Use Case-Focus" (29 Prozent), bei dem digitale Verbesserungsideen (z.B. in der Prozessdurchführung oder Datennutzung) in den Mittelpunkt gestellt und schrittweise umgesetzt werden. Der "revolutionäre Ansatz”, vertreten von immerhin 27 Prozent der befragten CFOs, sieht vor, aus der visionären Zielvorgabe alle erforderlichen Transformationsinitiativen abzuleiten. Eher selten angewandt wird die "technologiegeriebene" Methode, die vor allem auf eine Weiterentwicklung der IT-Landschaft, Systeme und Datenmodelle setzt.

Für welchen Weg sich die Unternehmensführung entscheidet, das liegt letztlich in der DNA der handelnden Manager und ihrer Unternehmenskultur. Den einen richtigen Weg der Transformation gibt es nicht. Es ist daher wichtig, individuell für die jeweilige Organisation den passenden Fahrplan zu entwickeln. Dass die meisten CFOs schnelle und pragmatische Lösungen bevorzugen, um parallel mehrere Initiativen gleichzeitig treiben zu können, versteht sich von selbst.

Fazit: Die positiven Zukunftserwartungen sollten den Anstrengungen der großen Unternehmen in Richtung Nachhaltigkeit zugutekommen. Jetzt ist die Zeit, von Gelb (Achtung!) auf Grün (Freie Fahrt!) umzuschalten. Auch wenn die Personalressourcen mit ESG-Know-how noch gering sind, so lässt sich gerade in agilen und innovationsfreudigen Unternehmen doch vieles bewegen. Die Methoden und Modelle zur grünen Transformation sind bewährt, jetzt geht es in die Umsetzung.

Für die CFO-Studie des Managementberatung Horváth wurden branchen- und länderübergreifend insgesamt 80 CFOs in Unternehmen mit mehrheitlich über 1.000 Mitarbeitern und mehr als 250 Mio. Euro Umsatz befragt.

DER AUTOR

Peter Schentler ist Partner bei der Managementberatung Horváth in Wien und Spezialist für CFO-Beratung. Er betreut komplexe Transformationsprojekte im internationalen Umfeld. E-Mail: pschentler <AT> horvath-partners.com