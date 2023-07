Goldene Jahre für ESG-ManagerInnen

Die Europäische Union will nachhaltiger werden, doch es fehlt allerorten am Fachpersonal. Die Finanzchefs der großen Industrieunternehmen warnen deshalb schon, dass sie die gesetzlichen Kriterien für Environment, Social & Governance (ESG) nicht erfüllen können. Was ist zu tun, um einen Rohrkrepierer zu vermeiden?

Die Finanzverantwortlichen schlagen Alarm: Laut einer Umfrage der Managementberatung Horváth fürchtet jeder vierte CFO, die Anforderungen für Nachhaltigkeit nicht erfüllen zu können, die an ihr Unternehmen gestellt werden. Ebensoviele sehen sich außerstande, Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung zu verankern. Fast alle rechnen damit, dass sich die Probleme noch verschärfen werden, denn es fehlt an qualifizierten ESG-ManagerInnen.

Selbst Unternehmen, die hohe Einstiegsgehälter zahlen, bekommen die Experten nicht, die sie suchen. Weder auf dem Arbeitsmarkt noch in der Beraterbranche gibt es aktuell ausreichend Personalkapazitäten, um die hohe Nachfrage nach ESG-Expertise abzudecken. Und die Lehrgänge auf den Universitäten und Fachhochschulen, in denen Spezialisten ausgebildet werden, haben gerade erst begonnen.

Während ESG-ManagerInnen bisher beim Marketing, in der Kommunikations- oder sogar in der Revisionsabteilung angesiedelt waren, wird die Zuständigkeit für das ESG-Reporting immer häufiger beim CFO angesiedelt. Das treibt die Gehälter für ESG-Verantwortliche, die inzwischen höher sind als die der ebenfalls gefragten Jobs wie Controller und Steuerberater. Für topqualifizierte Fachkräfte sind das inzwischen 100.000 bis 200.000 Euro Jahresgehalt.

Berichtspflichten ausgeweitet

Die Berichtspflichten treffen immer mehr Firmen, denn mit der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wird die Vorgabe zur Erstellung eines ESG-Reports erheblich ausgeweitet. Vereinfacht gesagt trifft das ab dem Geschäftsjahr 2025 alle Unternehmen, die zwei der folgenden Kriterien überschreiten:

250 MitarbeiterInnen

40 Mio. Euro Bilanzsumme

25 Mio. Euro Umsatz

Mit diesen Vorgaben wird sich die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen allein in Österreich in den kommenden zwei Jahren von knapp 100 auf 2.000 vervielfachen. Indirekt sind aber fast alle Unternehmen betroffen, da über die gesamte Lieferkette berichtet werden soll. Das Lieferkettensorgfaltsgesetz in Deutschland soll ab 2024 bereits für Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten gelten. Wer Risiko und Maßnahmen nicht dokumentiert, dem drohen empfindliche Geldstrafen.

Auf europäischer Ebene wird ebenso eine Lieferkettenrichtlinie erarbeitet, die auch für Unternehmen in Österreich anwendbar sein wird (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Die Daten zur Nachhaltigkeit müssen dabei veröffentlicht und im Rahmen der CSRD prüfbar dokumentiert werden: eine Aufgabe, in die der Finanzbereich eng involviert werden sollte. Und gerade dort herrscht schon heute eklatanter Personalmangel.

Gerangel um die besten Köpfe

Kein Wunder, dass Unternehmensberater schon seit längerer Zeit darauf hinweisen, dass die Zeit knapp wird, wenn die Berichtspflichten ernstgenommen werden sollen.

Damit Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen erfüllen können, müssen sie sich klare Ziele setzen, vorhandene Personal- und Automatisierungspotenziale ausnutzen und bei Bedarf zu gezieltem Recruiting greifen.

Finanzchefs müssen sich außerdem klar darüber werden, ob sie „nur“ die gesetzlichen Anforderungen erfüllen oder mehr wollen. Für manche Unternehmen könnte es ein Wettbewerbsvorteil sein, Nachhaltigkeit zu einer Strategiefrage zu machen, vor allem dann, wenn es um die Transformation von Geschäftsmodellen geht. Nicht verwunderlich, dass ESG-Spezialisten daher schon im Recruiting-Prozess am liebsten mit den Entscheidern sprechen.

Sicher ist, dass die Finanzchefs um die bestehenden (ESG-) Potenziale im eigenen Team nicht herumkommen werden, und diese daher erkennen und fördern sollten. Denn auf exzellente Newcomer von außen zu hoffen wird angesichts der fehlenden Anzahl von ESG-ManagerInnen nicht realistisch sein. Deshalb wird es darum gehen, Kapazitäten und Schulungen zuzukaufen. Das Argument, die aktuelle operative Arbeit lässt das nicht zu, darf und kann nicht gelten.

Fazit: Die explodierende Nachfrage nach ESG-SpezialistInnen erhöht den Druck auf die Unternehmen, interne Automatisierungspotenziale zu heben und bestehende Personalressourcen zu identifizieren und auszubilden, denn der Markt gibt sie nicht her, und gute Gehälter allein reichen nicht aus, um den Bedarf zu decken. Was für Unternehmen Stress bedeutet, kann für Finanz- und Nachhaltigkeitsexperten eine Chance sein, die unerlässliche Nachhaltigkeitswende einzuleiten.

