"Arbeit soll Spaß machen und ein Erfolgserlebnis sein"

trend: Unsere Zeit ist an Herausforderungen für Manager nicht gerade arm. Was hat aus Ihrer Sicht Priorität?

Franz Gasselsberger: Wir haben in unserer Strategie 2025 acht strategische Felder definiert. Das wichtigste, das über allen steht, auch über Verkauf, Risiko oder Regulatorik, ist der Bereich Human Resources, Personal, Führung. Das ist absolute Chefsache. Die Lieferkettenproblematik geht zurück, die Inflation kommt wieder herunter und auch der Ukraine-Konflikt wird einmal zu Ende gehen. Das Thema Personal und Verfügbarkeit von Fachkräften wird uns dagegen noch sehr, sehr lange begleiten. Wer hier als Unternehmen den richtigen Weg wählt, kann sich am Markt entsprechend positionieren und wird langfristig sehr erfolgreich sein.



trend: Viele Unternehmen kämpfen mit innovativen Arbeitsformen um die besten Talente, die immer mehr Ansprüche an Arbeitgeber stellen. Wie ist da Ihr Zugang?

Gasselsberger: Man muss aufpassen, dass man da nicht nur an Symptomen arbeitet. Arbeit wird als Karrieremöglichkeit gesehen, als Gelderwerb, als Gegensatz zur Freizeit. Die Gewerkschaft glaubt, Mitglieder zu gewinnen, wenn sie Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich fordert. Homeoffice wurde als Stein der Weisen apostrophiert, aber wie sollen sich soziale Bindungen entwickeln, wenn Leute nie ins Unternehmen kommen? Unternehmen versuchen auch, Sozialleistungen zu erhöhen. Wir als Oberbank haben die höchsten Sozialleistungen unter den österreichischen Banken, aber selbst wenn wir die verdoppeln, würden sich damit Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit nicht verdoppeln, weil man das nicht erkaufen kann. Mir kommt in dieser Diskussion zu kurz, dass man Arbeitsinhalt als Lebensinhalt sieht. In Wahrheit kann und soll Arbeit ja Spaß machen und ein Erfolgserlebnis sein. Arbeit bedeutet ja auch, eingebettet zu sein in ein soziales Umfeld, mit Freunden und Bekannten, mit denen man sich austauscht.



trend: Hat die Digitalisierung das Potenzial, Personalengpässe abzufedern?

Gasselsberger: Human Resources stehen auch deshalb an erster Stelle. Weil für mich ist völlig klar: trotz aller Digitalisierung ist der wirkliche Differenzierungsfaktor die Art der Leistungserbringung. Obwohl Digitalisierung gerade das Arbeitsleben und die Prozesse in den Banken verändert hat, nimmt der Anspruch des Kunden, Beratung zu erhalten, zu – für mich nicht überraschend! Wo man sich als Bank wirklich unterscheiden kann, das ist die Qualität der Beratung. Und Beratung findet nun einmal durch Mitarbeiter statt. Bei Digitalisierung und KI werden am Ende alle ungefähr dasselbe anbieten. Das ist eine Pflichtübung, die man machen muss, aber im Wettbewerb unterscheiden wird man sich dadurch nicht.





trend: Was tun Sie also in Ihrer strategischen Personalarbeit?

Gasselsberger: Wir versuchen, uns ein klares Profil als Arbeitgeber zu geben. Dazu gehören drei Dinge. Punkt eins, das ist schon der schwierigste, ist, die besten Führungskräfte zu haben und in die Führungsqualität laufend zu investieren. Wo ich gute Führungskräfte habe, ist die Fluktuation gering, die Mitarbeiterbindung hoch, ebenso die Kundenbindung und Kundenzufriedenheit. Das ist einfach gesagt, aber Führungskräfte müssen dafür vieles können: Veränderungen begleiten, Mitarbeiter miteinbeziehen, Potenziale erkennen und fördern, Mitarbeiter fordern und zugleich ein Höchstmaß an Wertschätzung entgegenbringen, also Kommunikation ohne Ende. Wir investieren da viel und wir messen auch die Qualität der Führung und machen sie sichtbar.



trend: Was messen Sie da?

Gasselsberger: Wir schauen uns die Fluktuationsraten an, die Anzahl der Potenziale, männlich und weiblich, und wie sich die Potenziale entwickeln, wie sich die Frauenführungsquote entwickelt. Dafür gibt es Vorgaben, die wir halbjährlich anschauen, und diese Zielgrößen fließen in die Bonusberechnungen jeder Führungskraft ein. Noch verbindlicher kann man das kaum machen.

Zweites Thema ist Mitarbeiterentwicklung. Eine Organisation muss durchlässig sein. Wer Leistung erbringt, muss entsprechend honoriert werden und Karriere machen. Wir schreiben den Großteil der Führungspositionen intern aus und halten Assessments dafür ab. Allein dadurch werden oft ungeheure Potenziale sichtbar und wir können 90 Prozent der Führungskräfte aus den eigenen Reihen besetzen, die Vorstände seit Jahrzehnten sogar durchgehend. Bei 2.500 Köpfen im Unternehmen haben wir rund 230 Potenziale identifiziert, fast zehn Prozent der Belegschaft. Das muss so sein, um aus den eigenen Reihen nachzubesetzen, weil etwa zehn Prozent der Mitarbeiter Führungskräfte sind. Was mir der Personalchef vor 40 Jahren beim Eintritt in die Bank gesagt hat, gilt nach wie vor: "Sie können hier alles werden. Auch Vorstand." Ein weiterer Entwicklungsaspekt ist, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Wir sind da mit 27 Prozent Frauenanteil gut unterwegs, die Zielvorgabe von 30 Prozent bis 2025 werden wir erreichen. Aber nicht mit der Quote alleine. Man muss etwa Frauen schon vor einer Babypause in Führungspositionen bringen, nach der Karenz Gespräche führen und jungen Müttern bei der Arbeitszeitgestaltung ein Höchstmaß an Flexibilität entgegenbringen.





trend: Und der dritte Punkt Ihres Arbeitgeberprofils neben Führungsqualität und Entwicklung?

Gasselsberger: Leistung! Ich weiß, dass das manchmal polarisiert, aber wir sagen ganz klar, dass es eine hohe Erwartungshaltung gibt. Wenn ich einem Filialleiter bei der Einstellung sage, wir erwarten eine Neuproduktion von so und so viel Millionen an Krediten, und der versinkt nicht im Sessel, sondern bleibt selbstbewusst, dann habe ich wahrscheinlich den Richtigen gefunden. Bei Mitarbeiterbefragungen schaue ich mir immer intensiv an, ob die Bestellung von Führungskräften bemängelt wird, ob Zugehörigkeit zu einer Organisation oder Vereinigung zählt statt Leistung. Das ist nicht der Fall. Es wird gelobt, dass es hier ein Höchstmaß an Transparenz bei der Führungskräftebesetzung gibt.



trend: Braucht es zusätzlich schnell wirksame Maßnahmen gegen Personalmangel?

Gasselsberger: Auch wir können trotz guter HR-Arbeit nicht immer sofort die richtigen Leute finden und alle Stellen besetzen. Es gibt so viele Menschen in Beschäftigung wie nie zuvor, zugleich ist aber die Zahl der Teilzeitkräfte so hoch wie nie, und die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden sinkt. Wie gehen wir damit um? Von unseren 2.500 Mitarbeitern sind 300 Teilzeitkräfte, zu 90 Prozent Frauen. Dieses Potenzial versuchen wir zu heben und zu motivieren, mehr zu arbeiten. Schon eine Aufstockung um zehn bis 20 Prozent würde uns unglaublich helfen.



Oberbank Vorstandschef Franz Gasselsberger im Interview: "Vermeintlich teure, erfahrene Mitarbeiter sind in Wahrheit das größte Aktivum, das wir haben." © trend / Lukas Ilgner

trend: Wie argumentieren Sie da, gibt es Incentives dafür?

Gasselsberger: Man muss sie richtig abholen. Viele haben Erziehungs- und Sorgepflichten, leisten unentgeltlich Arbeit für die Gesellschaft. Das Argument wirtschaftliche Unabhängigkeit und Pension ist wichtig, damit alleine kommt man aber nicht durch. Es braucht eine großzügige Gleitzeitregelung und große Flexibilität bei plötzlich auftretenden Aufgaben wie Pflege. Der dritte Aspekt ist Weiterbildung: Teilzeitkräfte leisten oft einfachere, wenig sinnstiftende Tätigkeiten und nehmen Ausbildungsangebote weniger in Anspruch. Das wollen wir ändern und haben ein Paket geschnürt, das wir mit den Führungskräften jetzt kommunizieren. Wir können nicht warten, bis die Politik endlich steuerliche Rahmenbedingungen schafft, damit es interessanter wird, mehr Stunden zu arbeiten.





trend: Und Rekrutierungen von außen?

Gasselsberger: Wissen Sie, was unser effizientester Recruitingkanal ist? Mitarbeiter, die Freunde und Bekannte für unser Haus begeistern. Über diesen Weg haben wir letztes Jahr jeden vierten neuen Mitarbeiter gefunden. Er ist treffsicherer als Headhunter oder Onlineportale. Deshalb werden wir genau das weiter forcieren.



trend: Sind Demografie und Altersstruktur der Belegschaft relevante HR-Themen?

Gasselsberger: Wenn ältere Mitarbeiter die Pension gar nicht erwarten können und geradezu flüchten, dann hat eine Organisation versagt und viel versäumt. Bei uns liegt der Pensionsantritt bei Männern mit 63,2 Jahren etwas unter dem gesetzlichen Pensionsalter, bei Frauen wird es mit 60,2 Jahren erfüllt. Dafür beginnen wir spätestens mit den 50-Jährigen, darüber zu sprechen, dass sie als Träger von Know-how wertvoll sind, geschätzt werden und diejenigen sind, die die jungen Leute ausbilden. Eben weil sie wohl bis zur Pension bleiben werden, muss man in diese Gruppe investieren und darf Weiterbildung nicht abreißen lassen. Wenn wir in Einzelgesprächen jemanden dazu bringen, vielleicht mit eingeschränkter Stundenzahl ein, zwei Jahre länger zur Verfügung zu stehen, ist das ein Gewinn.



trend: bei Einzelgesprächen mit Älteren geht es woanders um Golden Handshake oder Änderungskündigung.

Gasselsberger: Diese vermeintlich teuren, erfahrenen Mitarbeiter sind in Wahrheit das größte Aktivum, das wir haben. Sie sind Know-how-Träger, und wir möchten sie möglichst lange im Unternehmen sehen.





trend: Sie bieten auch eine Mitarbeiterbeteiligung.

Gasselsberger: Seit 30 Jahren, einmal als klassische Mitarbeiterbeteiligung, wo man selbst Geld in die Hand nimmt und dazu Gratisaktien erhält. Das Modell hat seit 1983 jährlich zehn Prozent Rendite eingebracht. Seit fünf Jahren gibt es dazu die Mitarbeiterbeteiligungsstiftung, über die Vollzeitkräfte jährlich steuerfrei 4.500 Euro netto in Aktien erhalten, gebunden bis Pensionsantritt. Mitarbeiter halten 4,5 Prozent unserer Aktien, sind damit fünftgrößter Aktionär und am unternehmerischen Erfolg beteiligt.



trend: War es ein Kulturwandel, HR zum Topstrategiethema zu machen?

Gasselsberger: Kulturänderungen sind das Bohren harter Bretter. Kein anderes Thema ist so präsent in Führungsgremien und Leitungsbesprechungen: vom Recruitingprozess über richtige Bewerbergespräche, Potenziale identifizieren und Entwicklungspläne umsetzen, Veränderungen begleiten. Die Verantwortung für HR-Arbeit trägt eben nicht nur die HR, sondern vor allem jede Führungskraft.



ZUR PERSON

Franz Gasselsberger, geb. 1959, stammt aus dem Hausruckviertel in Oberösterreich. Der Doktor der Rechtswissenschaften heuerte gleich nach dem Studium in Salzburg 1983 bei der Oberbank an. 1998 wurde er in den Vorstand berufen und leitet die Bank seit 2002 als Sprecher des Vorstands. Der begeisterte Ausdauersportler und Bergwanderer sitzt u. a. im Aufsichtsrat der voestalpine und der Lenzing AG sowie im Vorstand der Industriellenvereinigung OÖ.

Das Interview ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 28.6.2023 entnommen.