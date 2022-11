AUA-Mutter Lufthansa plant tausende Neueinstellungen

Die AUA-Mutter sucht 20.000 Mitarbeiter in mehr als 45 Berufen. Die Airline plant zudem Investitionen in Milliardenhöhe für neue Flugzeuge und Infrastruktur.

Nach dem Abbau von Stellen in der Coronakrise setzt die AUA-Mutter Lufthansa auf Wachstum und plant insgesamt 20.000 Neueinstellungen.

Bereits im laufenden Jahr habe der Konzern mehrere tausend Menschen an Bord geholt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Jobangebote gebe es in mehr als 45 Berufen.

Gesucht würden vor allem Techniker und Technikerinnen, IT-Spezialisten, Juristinnen und Juristen, Piloten und Pilotinnen sowie Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen.

Neue Ambitionen

"Wir zeigen deutlich: Die Lufthansa Group blickt voller Ambitionen in die Zukunft", sagte Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann zum Start einer bundesweiten Kampagne, mit der der Konzern um neue Kräfte wirbt. "Um an der Spitze der Branche zu stehen, brauchen wir engagierte und motivierte Mitarbeitende für vielfältige Aufgaben und Herausforderungen", sagte Niggemann.

Die Lufthansa Group hatte Ende September 107.000 Beschäftigte. Konzernchef Carsten Spohr hatte unlängst auf die starke Nachfrage nach der Coronakrise verwiesen und angekündigt, bis Ende 2023 konzernweit rund 20.000 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einzustellen.

Zudem seien Milliarden-Investitionen in neue Flugzeuge, Ausstattung und IT geplant, sagte Spohr Anfang September.

Im 3. Quartal hat die Lufthansa im Vergleich zum Vorjahr den Umsatz auf 10,1 Milliarden Euro nahezu verdoppelt (Vorjahr: 5,2 Milliarden Euro). Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag im dritten Quartal bei rund 1,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 251 Millionen Euro). Die gesamte Lufthansa-Gruppe inklusive ihre Tochterairlines hat derzeit 105.290 Mitarbeiter in insgesamt 302 Unternehmen.