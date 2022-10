ARTIKEL-INHALT

Wer ist Scompler?

Scompler ist ein von dem Deutschen Mirko Lange entwickeltes Analyse-Tool, das im Content Marketing von der Strategieplanung bis zur Publikation eingesetzt wird. Das gleichnamige Unternehmen wurde im Mai 2018 als Start-up gegründet. Bis heute hat nutzen rund 250 Kunden mit 5 bis 500 Anwendern und insgesamt rund 25.000 registrierten Nutzern in über 20 Ländern das Tool.

Die Spanne der Kunden reicht von NGOs bis zu weltweit agierenden Konzernen, inklusive sechs DAX-Unternehmen. Zu den bekanntesten Namen gehören Merck, die Deutsche Post DHL, der ADAC, die Commerzbank sowie die AOK, aber auch Fridays for Future, UNICEF oder die Johanniter.

Im April 2020 konnte das Unternehmen in der ersten Finanzierungsrunde rund 1,5 Millionen Euro lukrieren, als Bayern Kapital Innovationsfonds EFRE eingestiegen ist. Das Unternehmen um Mirko Lange (CEO) und Björn Bröhl (COO) zählt inzwischen 55 Mitarbeiter. Eigenen Angaben zufolge verdoppelt sich der Jahreslizenzumsatz seither jedes Jahr: Der Wert des Unternehmens soll sich demnach verfünffacht haben.

Ein neuer Big Spender der zweiten Finanzierungsrunde im Mai 2022 über weitere 7 Millionen Euro war der Venture Fonds von Reimann Investors der deutschen Unternehmerfamilie Reimann neben den bisherigen Investoren neosfer (der Early-Stage-Investor der Commerzbank) und Bayern Kapital (Bayerns Venture Capital- und Growth-Investor für innovative Technologien), die erneut investiert haben.

Die Reimann-Familei war einst Eigentümer des deutschen Benckiser-Chemiekonzern mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein. Nach dem Verkauf des Unternehmens Ende der 1990er-Jahre an Reckitt investiert die Reimann-Familie unter anderem in junge, innovative und stark aufstrebende Unternehmen im Bereich Software-as-a-Service (SaaS), FinTech und Digital Commerce. Das Vermögen wird derzeit auf 36 Milliarden Euro geschätzt.

Für wen ist Scompler?

Scompler ist ein breit aufgestellte Plattformen für strategische Marken- und Unternehmenskommunikation. Es soll Unternehmern dabei helfen, die Kommunikation zentral zu steuern und dadurch eine Content-Marketing-Strategie zu entwickeln und zu analysieren.

Sie vereint die unterschiedlichen Kommunikationsprozesse, um die teamübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. So können zentral an einem Ort alle Kommunikationsinhalte für den Corporate Newsroom sowie für Social Media, Content Marketing, Storytelling, Unternehmenskommunikation und interne Kommunikation strategisch, nach Themen orientiert und gemeinsam geplant, produziert, publiziert sowie ausgewertet werden. Abgerundet wird das Tool durch einen Content Kalender, ausführlichen Charts und andere sinnvolle Content-Marketing-Tools.

Das Verwaltungstool für Content ist auch für Freelancer und mittelständige Unternehmen konzipiert. Aber auch Großunternehmen nutzen das Tool, wie etwa die Commerzbank und die Deutsche Bahn.

Jeder, der einen oder mehrere Social-Media-Accounts betreut, kann mit den verschiedenen Funktionen und Analysen des Tools, den Content optimieren.

Bereits aus der Scompler-Plattform heraus können Posts auf Twitter, Facebook und anderen Social-Media-Portalen veröffentlicht werden.

Redaktionsplan

Content-Produktion planen und steuern – dieser Prozess ist eine Aufgabe aus dem Tagesgeschäft eines Social-Media Mangers. Deswegen nutzen die Manger häufig eine Software, welche einen Redaktionsplan integriert hat.

Scompler ermöglicht es nicht nur, die gesamte Redaktionsplanung sowie Redaktionssteuerung an einem Ort zu haben. Mit dem umfangreichen Tool können Themen strategisch geplant und Assets für Beiträge verwaltet werden. Damit der Prozess der Content-Erstellung noch schneller von der Hand geht, können direkt aus dem virtuellen Newsroom von Scompler Beiträge in Facebook oder Twitter veröffentlicht werden.

Damit Content-Strategien für Kunden und Kollegen direkt übersichtlich sind, werden diese in unterschiedlichen Gruppierungen mit definierten Farben abgebildet. So behält man stets den Überblick und erhält man einen besseren Workflow. Selbst die einzelnen Personen lassen sich mit ihren unterschiedlichen Rollen durch Scompler in einer übersichtlichen Tabelle anlegen.

So bekommt man auf einen Blick, wer welche Rolle bei welchem Projekt zugeteilt wurde.

Drag & Drop ist nicht nur bequem, sondern effizient. Umso besser, dass beliebig oft und individuell Bereiche, Themen und Storys per Drag & Drop organisieren können.

In diesen Kalendern können die Nutzer genau sehen, wer wann welchen Content postet. Hierbei kann es sich um Social-Media-Posting, Blogpost, Webseite-Veröffentlichungen, E-Mail-Versendungen oder Pressemitteilungen handeln.

Content-Produktion

Oft braucht es mehr als nur einen klugen Kopf, um perfekten Content zu kreieren. So kaufen viele Unternehmen teure Lizenzen für Programme, an denen mehrere Menschen gleichzeitig arbeiten können. Bei Scompler ist es ab der Team-Version möglich, gleichzeitig mit Kollegen an ein und demselben Projekt arbeiten zu können.

In diesem Bereich des Tools können bestimmte Aufgaben bestimmten Mitarbeitern zugewiesen und über diese diskutiert werden. Damit die Kollegen keine wichtigen Bemerkungen zu einem laufenden Projekt zu spät lesen, versendet Scompler automatisch eine Benachrichtigung per Mail.

In dem Texteditor stehen Kunden von Scompler unzählige Formatierungsoptionen, wie Tabellen, Checklisten und Planer zur Wahl. Für einen hohen Workflow lassen sich sofort Bilder, Medien und andere Inhalte einfügen. Falls man sich mal vertippen sollte, ist das nicht schlimm, denn der integrierte Rechtschreib- und Grammatikprüfer zeigt Fehler sofort an.

Der Texteditor steht in drei verschiedenen Ansichten zur Wahl. Bei der kleinen Ansicht gibt es den Vorteil, in einem Tab schreiben zu können und gleichzeitig sind zusätzliche Funktionen wie Diskussion, Versionierung oder Textcheck sichtbar. Bei der mittleren Option ist das Pop-Up zum Schreiben deutlich größer, was das schreiben bequemer macht. Um frei von Ablenkungen schreiben zu können, steht der Vollbildmodus zur Verfügung.

Damit bei Veränderungen am Content keine wichtige Idee verloren geht, kann im Texteditor von Scompler genau nachvollzogen werden, wann wer welche Änderung vorgenommen hat. Diese Änderungen können jederzeit rückgängig gemacht werden.

Häufig verwalten Social-Media Manger nicht nur Accounts in einer Sprache. Das bedeutet, dass für die Übersetzung oft ein weiteres Tool notwendig ist. In dem Texteditor von Scompler ist die Übersetzungssoftware DeepL integriert. Aktuell stehen damit 24 Sprachen zur Auswahl.

Themenfindung

In kaum einer anderen Abteilung so häufig neue Ideen benötigt wie in der Kommunikations- oder Marketingabteilung. Aktuelle Trends auf Social-Media sind schnelllebig und können von einem auf den anderen Tag variieren.

Um als Social-Media Manager erfolgreich zu sein, gilt es, sich diesen Themen anzupassen. Da auch der kreativste Kopf nicht zu jedem Thema etwas weiß, hilft Scompler hier mit einem Tool. Scompler bewertet hierbei die Themen auf einer Skala von 0-10, um zu zeigen, was wirklich gute Themen sind.

Für eine gute Visualisierung steht der Score in Kreis oder Balkendiagrammen zur Auswahl. Das Tool hat unter anderem folgende Bewertungskriterien für ein gutes Thema: Strategie, Business, Aktualität, Bedürfnis, Nutzen, Skalierbarkeit, Aufwand und Leidenschaft.

Posts veröffentlichen

Zur täglichen Arbeit von Social-Media Managern gehört das Publishing auf diversen Websites. Auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter und Youtube kann der Anwender mit Scompler direkt und auch automatisiert posten, und zu WordPress und Typo 3 können die Posts exportiert werden.

Damit keine Veröffentlichung vergessen wird, erinnert das Tool mit einer Benachrichtigung an den anstehenden Post.

Contentanalyse

Damit sichtbar wird, wie gut oder schlecht ein Thema performt, aggregiert Scompler Performance-Daten. Durch Schnittstellen zu den Webanalytics-Tools und den sozialen Netzwerken importiert Scompler die Performance.

In der Pro-Version wird angezeigt, welche Faktoren für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich waren. So ist genau zu sehen, welcher Content gut funktioniert und welcher weniger gut abschneidet.

DSGVO-Komptabilität

Scompler ist ein Tool aus Deutschland, dementsprechend ist das Informationssicherheits- Managementsystem durch den TÜV zertifiziert. Scompler ist transparent, was den Datenschutz angeht.

So können auf der Seite von Scompler genau die Rechte nach den gesetzlichen Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gefunden werden. Dort findet man unter anderem auch, welche Daten Scompler verarbeitet.

Kosten

Scompler ist in vier Preisklassen erhältlich: One, One+, Team und Pro.

Tarifpaket One One+ Team Pro Preise Kostenlos 19 € pro Monat/inkl. 2 Nutzer 99 € pro Monat/Nutzer 199 € pro Monat/Nutzer Zielgruppe Blogger sowie Einzelkämpfer in kleinen Unternehmen KMU, Freelancer und kleinere Agenturen Einzelne Teams mit einfachen Strukturen sowie Agenturen Größere Kommunikations-Abteilungen und Konzerne Die kostenlose Alternative zum Excel Redaktionsplan. Nur viel besser. Der Einstieg ins strategische Content Marketing für kleine Teams, begrenzt auf zwei User. Perfekte Kollaboration im Team, mehr Social Networks und Performance Daten Für viel Content und komplexere Organisationen, Deutscher Server verfügbar Beratung & Support Selbsthilfe über FB-Gruppe, Tutorials und Knowledge Base Selbsthilfe über FB-Gruppe, Tutorials und Knowledge Base E-Mail Support in englisch sowie deutsche Schulungen Deutsche Strategie-Beratung, Training und Coaching Zahlung Keine Rechnung Alle Preise netto Monatliche Bezahlung per Kreditkarte Alle Preise netto Jährliche Bezahlung auf Rechnung Alle Preise netto. Jährliche Bezahlung auf Rechnung

Fazit

Scompler zeichnet sich vor allem durch sein umfangreiches Angebot an Verwaltungstools für Social-Media Manager aus. Hierbei sind besonders Content-Planer und Editor von Scompler zu loben. Beide Tools glänzen durch praktische Funktionen, wie Drag & Drop oder die Möglichkeit, dass mehrere Personen gleichzeitig an einem Projekt arbeiten können.

Auch der eingebaute Übersetzer und Rechtschreib- und Grammatikprüfer sind nützliche Extras. Dieser Umfang an Funktionen spiegelt sich auch im Preis wider. So eignen sich die Tarife One und One + besonders für Freelancer oder Startups. Leider sind die Analyse Tools von Scompler erst ab der Team-Version enthalten.

