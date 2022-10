BuzzSumo - Analyse für Content Marketing & Blogs

Das Recherche-, Analyse- und Monitoringtool BuzzSumo stellt eine große Anzahl an Kennzahlen zur Performance von Content auf Social Media-Kanälen bereit.

Wer ist BuzzSumo?

BuzzSumo wurde 2007 in Brighton gegründet und hat sich seitdem bei Influencern, Bloggern und Marketingteams als Analysetool für Content-Marketing und Corporate-Blogging etabliert. Das Unternehmen analysiert Milliarden von Daten, um damit gezielte Big Data-Analysen zu erstellen.

Das britische Unternehmen wirbt damit, eine Komplettlösung zu sein, die den Nutzern alle Tools an die Hand gibt, die für die Content-Recherche nötig ist. Mit dem Analyse-Tool wird dem Nutzer eine große Anzahl an Kennzahlen zur Performance-Messing bereitgestellt.

Grundlage dafür sind die großen Datenbestände, auf deren Grundlage die Analysen des Analysetools basieren. Dafür nutzt BuzzSumo Daten von folgenden Plattformen:

Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Allerdings nutzt BuzzSumo keine Daten von Instagram.

Dennoch beinhaltet das Tool das größte Verzeichnis für Interaktionen auf Social Media. Die Analysen des Analysetools fundieren auf über 300 Billionen Interaktionen, die täglich durch weitere Millionen Interaktionen erweitert werden.

Für wen ist BuzzSumo?

BuzzSumo ist sowohl für kleinere Projekte geeignet. Aber auch größere Unternehmen nutzen das Tool, die Content-Marketing oder einen Corporate-Blog betreiben.

So funktioniert BuzzSumo

Bei einer Strategie für Content-Marketing ist es wichtig, dass man strukturiert und gezielt vorgeht. Genau dabei kann BuzzSumo unterstützend eingesetzt wirken. Die Hauptfunktion von BuzzSumo ist die Content-Recherche, also wie Themen gefunden und entwickelt werden.

So nutzen Anfänger BuzzSumo

Auch wenn die Bedienung sehr intuitiv gestaltet ist, sollte man einige Punkte als Anfänger beachten. Nachdem ersten Einloggen wollen die meisten unerfahrenen Nutzer sofort ein Projekt erstellen. Doch bevor ein Projekt erstellt wird, ist es ratsamer, die Funktion Content-Recherche zu benutzen.

Bei der Funktion Content-Recherche kann man nachvollziehen, welcher welche Inhalte und Keywords momentan in den Social Media relevant sind oder relevant werden. Anders ausgedrückt: Man kann mit dem Tool frühzeitig einen Trend erkennen und diesen nutzen. Die Recherche liefert damit einen wesentlichen Anhaltspunkt bzw. Inspiration für die Ausrichtung und die Struktur der Projekte. In dem Bereich Content-Recherche gibt es diverse Unterbereiche.

Einer davon ist die Funktion „Most Shared“. Bei „Most Shared“ erhält man einen Eindruck, welcher Content, welche Beiträge und welche Artikel am meisten geteilt werden und die stärkste Resonanz bei den Nutzern von Social Media erwirkt. Nicht selten ist es sinnvoll und erfolgsführend, sich am Content zu orientieren, der bei „Most Shared“ gezeigt wird. Zudem lässt sich leicht nachverfolgen, wer und über welche Kanäle die eigenen Beiträge geteilt hat. Dadurch aggregiert man viele Informationen über die eigene Zielgruppe und kann deren Profil schärfen.

So nutzen Profis und Fortgeschrittene BuzzSumo

Nicht bei allen Suchen reicht es aus, wenn ein Keyword oder eine Phrase eingegeben wird. In diesem Fall wird es komplex und die Nutzerfreundlichkeit und die intuitive Bedienung von BuzzSumo finden ihre Grenzen.

Über den Suchergebnisse findet sich ein Link, der zu einer Anleitung führt, bei der man lernt, wie man die erweiterte Suche benutzt. Man muss hierfür ein Grundverständnis für die booleschen Suchoperatoren aufbringen. Die booleschen Suchoperatoren sind nicht besonders kompliziert oder schwierig zu lernen, allerdings dauert es Zeit, bis man diese sich angeeignet hat.

Zudem ist die Eingabe kompliziert, langwierig und fehleranfällig. Besonders ärgerlich ist dabei, dass man die Eingabe der booleschen Suchoperatoren durch eine grafische Benutzeroberfläche wesentlich vereinfacht werden könnte und BuzzSumo diese Möglichkeit nicht nutzt.

Projekte mit Nischenausrichtung

Den Content zu nutzen, der bei „Most Shared“ gezeigt wird, ist allerdings nicht sinnvoll für jedes Unternehmen. Insbesondere nicht für Unternehmen, die eine Marktnische einnehmen. Deswegen sollte man für den Anfang relevanten Content suchen, indem man Keywords eingibt, die für das eigene Projekt relevant sind.

Alternativ kann man bei BuzzSumo nach Domains suchen und dadurch die Keywords herausfiltern, die für die Konkurrenzunternehmen funktionieren. Diese Analysefunktion verleiht dem Inhalt der Interaktionen eine große Wichtigkeit, indem herausgefiltert wird, welche Beiträge und Artikel am häufigsten von einer bestimmten Zielgruppe unter einem bestimmten Keyword oder unter einem bestimmten Hashtag verbreitet werden.

Bei der jeder Suche in der Content-Recherche können die Ergebnisse unter verschiedenen Kriterien gefiltert werden (Wortanzahl, Alter, Sprache). Bei den Listen, die aus den Filterfunktionen entstehen, werden zusätzlich Statistiken zu den Interaktionen angezeigt. Interaktion kann in diesem Bereich in „Teilen“ übersetzt werden.

Es geht also darum, wie oft ein Beitrag oder ein Artikel geteilt werden. Zusätzlich lassen sich auch die Kanäle anzeigen, von denen die Beiträge am häufigsten übernommen und geteilt werden. Die Kanäle, die die stärksten Multiplikatoren dieser Beiträge sind, werden dadurch sichtbar.

Integration und Schnittstellen

Bei BuzzSumo handelt es sich um eine Stand-Alone-Anwendung. Die Entwickler haben deswegen nur wenig Mühe aufgewendet, Integrationen und Schnittstellen zu anderen Plattformen herzustellen. Für die meisten Projekte sind Schnittstellen auch nicht nötig.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es in einigen Fällen nicht doch sinnvoll oder sogar notwendig sein kann, eine Integration einzuführen. Es kann z. B. sein, dass es bei einem Projekt nötig ist, die Daten von BuzzSumo in ein internes Reporting-Tool einzuspeisen. Ein IT-Spezialist und die BuzzSumo API sind nötig, um eine Integration durchzuführen.

Chrome-Erweiterung

Sehr praktisch und sehr vorteilhaft ist die Chrome-Erweiterung, mit der man jede Internetseite direkt im Browser analysieren kann. Diese ist besonders für eine schnelle Analyse bzw. Recherche auf einer relevanten Webseite geeignet. Dabei ist es nicht nötig, ständig zwischen dem Browser und der Plattform von BuzzSumo hin- und herzuwechseln.

Direkt im Browser können kann man sich durch die Erweiterung alle relevanten Statistiken anzeigen lassen.

Kosten

Den größten Nutzen bringt ein Produkt wie BuzzSumo offensichtlich für kleinere Projekte. Allerdings ist das Programm auch für größere Unternehmen geeignet, die ein Content-Marketing oder einen Corporate-Blog betreiben. Es gibt vier verschiedene Tarife (FREE, PRO, PLUS und LARGE):

FREE PRO PLUS LARGE Preis / Monat kostenlos 99 $ 179 $ 299 $ Zielgruppe - Start-ups, Freelancer Kleine Agenturen, expandierende Unternehmen Agenturen, Marketingteams Start Freie Version 30 Tage Gratis-Demo 30 Tage Gratis-Demo 30 Tage Gratis-Demo Suchen / Monat 10 unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt Nutzer 1 5 10 15 Alerts 0 5 10 30 Datenzugang 12 Monate 12 Monate 12 Monate 24 Monate Datenexport /M. (CSV, XLS,PDF) 0 50 150 200 Anzahl der Projekte 1 unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt Custom Feed 1 10 20 50 Content Ideas Generator + + + + Content Analysis Reports + + + + Domain Reports + + + + Influencer Searches + + + + Backlinks + + + + Journalist Profiles + + + + Question Analyzer - - + + Brief Generator - - + + YouTube Analyzer - - - + Facebook Page Analyzer - - - + Facebook Page - - - + Quelle: BuzzSumo.com/pricing

Fazit

BuzzSumo ist ein sehr hilfreiches Tool, wenn Sie einen Corporate-Blog oder Content-Marketing betreiben. Sie können damit nachverfolgen, wer Ihre Beiträge teilt und damit das Profil ihrer Zielgruppe schärfen oder analysieren, welche Trends sich gerade entwickeln. Zudem besteht die Möglichkeit, die Strategie der Konkurrenz zu durchleuchten.

Ärgerlich ist, dass die ansonsten sehr intuitive und benutzerfreundliche Bedienung ihre Grenzen findet, wenn eine erweiterte Suche durchgeführt werden soll. Bedacht werden sollte vor dem Kauf auch, ob Schnittstellen und die Integration von BuzzSumo nötig sind oder nicht. Sollten diese nötig sein, müssen IT-Fachkräfte das umsetzen, was mitunter kost- und zeitaufwendig sein kann.

