Confare IDEAward 2017 – das sind die Gewinner

Im Rahmen der Confare Konferenz #Digitalize-Market wurde am 18. Mai 2017 in Wien zum ersten Mal der IDEAward verliehen. Ausgezeichnet wurden Unternehmen, die sich erfolgreich den Herausforderungen der digitalen Transformation stellen. Andreas Kranabitl, Managing Director im IT-Unternehmen SPAR Business Services GmbH und die beiden Gründer der viRa Technologies GmbH Roland Grösslich und Alexander Lampret nahmen den IDEAward 2017 entgegen. Des Weiteren wurden Greenbird International und die Österreichische Post AG als Digital Explorer ausgezeichnet.

Die ersten Confare IDEAward Gewinner stehen fest: Das IT-Unternehmen SPAR Business Services GmbH und das österreichische Hardware-Startup viRa Technologies GmbH. Beide Unternehmen stellen sich erfolgreich den Herausforderungen der digitalen Transformation. Das macht sie zu den Preisträgern 2017.

Die Gewinner waren von der Auszeichnung begeistert – es ist wichtig, erfolgreiche Projekte auszuzeichnen. Andreas Kranabitl, Managing Director bei SPAR Business Services GmbH schätzt die große Bedeutung des IDEAwards: „Erfolge transparent machen. Das ist für uns Wertschätzung und „vor-Augen-führen“ von Ergebnissen. Das spornt an und motiviert zu neuen Höchstleistungen. Das ist für uns eine Chance für Wirksamkeit – nach Innen und nach außen. Durch das Sichtbarmachen von Leistungen und Prioritäten können wir als Unternehmen ganz klare Botschaften senden. Botschaften in Richtung unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner.“

Auch die beiden Gründer der viRa Technologies GmbH Roland Grösslich und Alexander Lampret freuen sich über die Auszeichnung: „Als innovatives Unternehmen von einer internationalen Jury ausgezeichnet zu werden ist eine Ehre und eine Bestätigung, dass die handelnden Personen auf dem richtigen Weg sind. Für ein österreichisches Hardware-Startup wie wir es sind, ist es darüber hinaus noch viel mehr. Es ist eine Auszeichnung außerhalb des Eco-Systems „Startup“ die zeigt, dass wir uns auch in der Welt der „erwachsenen“ Unternehmen durchsetzen können.“

Zahlreiche Einsendungen

Eine 5-köpfige Expertenjury, unter der Leitung von EY, hatte in diesem Jahr zum ersten Mal die Aufgabe, aus zahlreichen Einreichungen die IDEAward Gewinner 2017 auszuwählen. „Wir sehen, dass sich Unternehmen teilweise noch schwertun, die vielen Facetten und den aktuellen Hype rund um die Digitalisierung zu kanalisieren und eine eigene Positionierung zu dem Thema zu finden. Indem wir erfolgreiche Initiativen ins Rampenlicht rücken, wollen wir aufzeigen, welche konkreten Potentiale die Digitalisierung mit sich bringen und welche Formen die digitale Transformation annehmen kann“, erklärt Bernd Schwarzer, Senior Manager bei EY.

Neben den beiden IDEAward Gewinnern wurden Greenbird International und die Österreichische Post AG als Digital Explorer ausgezeichnet.

Auch die Digital Explorer freuten Sich über ihre Auszeichnung. „Als Facility Manager arbeite ich seit vielen Jahren an verschiedenen Ideen – um dem ehrlichen FM-Gedanken folgend – Methoden zu entwickeln, welche das Kerngeschäft einer Organisation versuchen zu optimieren. Als gelernter Maschinenbauer bin ich persönlich weit weg von IT, Elektronik und Softwareentwicklung. Wir sind ein Beispiel dafür, welche Wandelbarkeit heute gefordert wird, um im eigenen Wirkungsbereich nachhaltig weiterhin erfolgreich zu sein. Ich denke, dass wir damit aufzeigen, wie Digitalisierung aktuell stattfindet. Es tut sehr gut, für diese Arbeit Anerkennung zu bekommen, welche schlussendlich eventuell auch andere motiviert gleiches zu tun.“, so Harald Peterka, Vorstand bei Greenbird International.

Christian Ludwig, Manager der Abteilung „Online Innovationsmanagement“ bei der Österreichischen Post AG über die Auszeichnung: „Der IDEAward zeigt allen Projektbeteiligten, dass man damit auf dem richtigen Weg ist. Auch wenn das Ziel noch nicht erreicht ist. Eine Anerkennung im digitalen Umfeld hat bei der Österreichischen Post einen sicher höheren Stellenwert als ein klassischer Branchenaward. Ein Zeichen der verstandenen und idealerweise auch mitgetragenen Digitalisierungsstrategie. Eine Wertschätzung und ein Motivator diesen Weg nicht zu verlassen.“

Überreicht wurde der Confare IDEAward im Rahmen der #Digitalize-Market, die Konferenz für ein erfolgreiches digitales Business in Österreich.

Weitere Informationen zu den Confare IDEAward Einreichern stehen auf www.confare.at/blog zur Verfügung.

Über Confare

Confare - Gemeinsam. Besser. Machen. ist ein Konferenz- und Weiterbildungsunternehmen mit Sitz in Wien. Confare wurde 2008 gegründet und organisiert seit 10 Jahren mehr als 60 Veranstaltungen in den Bereichen IT, Industrie, Marketing/Vertrieb und Management. Das CIO & IT-Manager Summit ist nicht nur Österreichs größte Veranstaltung für die IT-Branche, sondern ist auch in der Schweiz zum beliebten IT-Treffpunkt geworden. Confare baut auf Netzwerke. So ist das Unternehmen in allen wichtigen Social Media Plattformen mit eigenen Gruppen und Foren aktiv, in denen hochkarätige EntscheiderInnen aktuelle Themen diskutieren. Aber Netzwerke enden nicht online. So treffen sich auf Initiative von Confare Fachbeiräte in den Bereichen IT und Industrie. Confare hat mittlerweile 11 MitarbeiterInnen und baut sein Veranstaltungsangebot laufend aus.