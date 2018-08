Streit um Zusatzstoffe im Kunstschnee

Eine sommerliche Farce um Proteine, die Kunstschnee zur Verbesserung der Haltbarkeit beigemischt werden sollen: Das Tiroler Landesverwaltungsgericht hat die von den Seefelder Bergbahnen angestrebte Beimischung gestattet, die Seilbahnwirtschaft und Landeshauptmann Platter haben sich prompt dagegen ausgesprochen.

Mitten in der anhaltenden Schönwetterperiode des Sommers 2018 sorgt eine Entscheidung des Tiroler Landesverwaltungsgerichts (LVwG) für Aufregung. Das Gericht hat - unter bestimmten Auflagen - die Beimischung des Zusatzstoffes "Snomax" bei der Erzeugung von Kunstschnee genehmigt. Es war bereits das zweite Mal, dass sich das Tiroler LVwG mit der Causa beschäftigt hatte. In erster Instanz war der Bescheid noch negativ ausgefallen, die Seefelder Bergbahnen hatten diesen Bescheid jedoch angefochten und nun Recht bekommen.

"Eine wasserrechtliche Bewilligung kann nicht aufgrund allfälliger Imageschäden oder aufgrund der öffentlichen Meinung versagt werden", heißt es in der Begründung des LVwG. Nachdem das von der Wasserrechtsbehörde durchgeführte Ermittlungsverfahren unbestritten ergeben habe, dass der Einsatz des Zusatzstoffes Snomax keine negativen Auswirkungen auf Mensch, Tiere, Pflanzen und die Umwelt erwarten lasse und auch sonst keine Beeinträchtigungen von rechtlich relevanten öffentlichen Interessen zutage getreten seien, habe das Landesverwaltungsgericht der Beschwerde Folge zu geben.

Weißer Goldrausch

Auf der Website der Herstellerfirma "Snomax" aus Colorado, USA, wird das eigene Produkt als eisiger Traum für den Wintertourismus angepriesen. "Dank Snomax kann Schnee in einer besseren Qualität erzeugt werden, der zudem länger hält. Da mehr Wasser schneller zu Schnee ausfriert können die wertvollen Ressourcen Wasser und Energie gespart werden." So das Versprechen des Unternehmens auf seiner Website. Das Produkt selbst besteht aus Eiweißstoffen aus dem Bakterium "Pseudomonas syringae", die als zusätzliche Nukleide wirken und so einen verbesserten Kristallisationsprozess ermöglichen.

Pseudomonas syringae zählen zu den eisbildenden Organismen, die auch in der Atmosphäre für die Bildung von Schneeflocken oder Regentropfen verantwortlich sein können. Bei der Herstellung von Snomax werden die Proteine aus den Bakterien gewonnen, zu einer Schlacke verarbeitet und gefriergetrocknet. Die noch lebenden Bakterien werden anschließend abgetötet. Mit Hilfe des Gefrierbeschleunigers verspricht das Unternehmen Snomax, die Effizienz der Kunstschneeproduktion um bis zu 40 Prozent steigern zu können und obendrein einen haltbareren Schnee zu generieren, der sich obendrein auch besser bearbeiten lässt.

Mehr, besseres, sichereres und haltbarerers Weißes Gold - das Versprechen des US-Unternehmens ist Musik in den Ohren der Tourismusbranche. Zumal sich Snomax auch auf eine - allerdings nicht näher genannte - Studie der Regierung Kanadas beruft, derzufolge bei einem Einsatz in allen Kanadischen Skigebieten nicht mehr Organismen in Umlauf kommen würden, als auf 100 Blättern eines Baumes leben.

Dabei gilt es jedoch als erwiesen, dass Pseudomonas syringae verschiedene Pflanzenkrankheiten wie Baumkrebs, Welke oder Flecken verursacht. Unterschiedliche Stämme, befallen unterschiedliche Pflanzenarten, darunter auch einige wichtige Nutzpflanzen wie Rüben, Weizen, Soja, Bohnen, Erbsen, Flieder, Tomaten der Holzäpfel.

Front gegen Zusatzstoffe

Für Seilbahnen-Obmann Franz Hörl wird mit der Beimischung von Zusatzstoffen in Kunstschnee allerdings eine rote Linie überschritten. Hörl forderte ein Machtwort seitens der Landespolitik. "Wenn schon die Gerichte hier keine Sensibilität haben, dann ist die Politik am Zuge", meinte der Obmann des Fachverbandes der Seilbahnen der Wirtschaftskammer und ÖVP-Wirtschaftsbundchef in einer Aussendung. Seilbahnunternehmen, die Zusatzstoffe anwenden, dürfen keine öffentlichen Mittel, auch keine seitens der Tourismuswerbung, bekommen, verlangte Hörl, der einen Imageschaden für die gesamte Seilbahnwirtschaft befürchtet.

Hörl sieht das selbst auferlegte Reinheitsgebot der Skigebiete in Gefahr und mahnte: "Wir werden jedenfalls die schwarzen Schafe namhaft machen und überlegen eine Aufstellung jener Skigebiete zu veröffentlichen, die sich an unser Reinheitsgebot halten"

Prompt meldete sich auch der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter zu Wort. Er gab das Bekenntnis ab, in Zukunft auf jeglichen Zusatz bei der Schneeerzeugung verzichten zu wollen. "Als Tourismusland Nummer eins setzen wir auf hundertprozentige Authentizität. Künstliche Zusatzstoffe passen für mich nicht zu einem glaubwürdigen Tiroler Naturerlebnis", erklärte der Landeshauptmann.

Die Infrastrukturförderungen würden entsprechend angepasst, kündigte Platter an: "Wir werden in der künftigen Richtlinie keine Infrastrukturförderungen etwa für Seilbahnen mehr gewähren, wenn außer Wasser und Luft künstliche Zusatzstoffe zur Beschneiung verwendet werden." Für den Fall, dass dennoch Zusatzstoffe verwendet werden, sei keine Förderung auszubezahlen oder eine erhaltene Förderung zurückzuzahlen. Platter brachte auch legistische Maßnahmen ins Spiel. "Es ist höchst an der Zeit, auch rechtlich alle möglichen Maßnahmen für ein Verbot von Zusatzstoffen bei der Schneeerzeugung zu erheben", meinte er und gab in Auftrag, eine gesetzliche Grundlage zu prüfen, dass künstliche Zusatzstoffe bei der Schneeproduktion ausgeschlossen werden können.