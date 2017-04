So kommen Sie komfortabel und entspannt an Ihr Ziel

„Da legt’s dich nieder“, sagt der Österreicher gern, wenn ihm etwas gefällt. Diesen Spruch kann man in der Business Class von Austrian Airlines dann auch wörtlich nehmen. Die Hightech-Sitze, auf denen Sie hier Platz nehmen dürfen, haben es nämlich in sich.

Die Hightech-Sitze der Austrian Airlines Business Class beeindrucken mit viel Freiraum nach allen Seiten und einem völlig flachen, fast zwei Meter langen Bett. Mit dem innovativen Luftkissensystem ist es möglich, den Sitz- oder Liegekomfort individuell einzustellen, von weich bis straff. Damit schlafen Sie wie im eigenen Bett. Das System merkt sich die Einstellungen während des gesamten Fluges.

Drei verschiedene Sitzeinstellungen bringen Sie per Knopfdruck in die gewünschte Position. Stufenlos kann zwischen der gewohnten Upright-, der gemütlichen Relax- oder der völlig flachen Sleep-Position gewechselt werden. Auf Nachtflügen werden auf Wunsch die Decke oder der Polster mit frischer, weißer Bettwäsche aus Baumwolle überzogen. Versenkbare Armlehnen verbreitern den Sitzkomfort von 51 cm auf knapp 60 cm. So gewinnen man noch mehr persönlichen Freiraum. Für zusätzliches Wohlbefinden sorgt eine eingebaute Massagefunktion, die ganz nach den eigenen Bedürfnissen aktiviert werden kann.

Und wer Entspannung sucht, darf sich freuen: Die 15-Zoll- Flachbildschirme in der Business Class bieten ein Video & Audio on Demand-System, das Passagiere auf Wunsch starten oder stoppen können. Die Bedienung erfolgt über hochmoderne Touchscreens. Bis zu 330 Stunden Unterhaltung werden angeboten. Die aktuellsten Kinofilme, Audio-Kanäle, Spiele, Informationen, Shopping und E-Reading Material garantieren nonstop Entertainment.

Was man darüber hinaus für eine entspannte Reise braucht, finden Gäste der Austrian Business Class auf Langstreckenflügen in den Amenity Kits, die vor dem Start verteilt werden. Neben einer Augenmaske, Socken, Ohrstöpseln, einer Zahnbürste mit Zahnpasta enthalten sie auch eine qualitativ hochwertige Gesichtscreme und einen Lippenbalsam. Fluggäste mit Abflug von Wien erhalten eine handliche Klapptasche. Auf Flügen nach Wien gibt es einen praktischen Schuhbeutel. Zusätzlich bekommen Austrian Airlines Fluggäste auf ausgewählten Flügen einen kleinen Rucksack im Österreich Look als Limited Edition.

So kommen Sie ganz entspannt nach einem langen Flug an Ihrem Ziel an. Fit und frisch. Bereit für das anstrengende und fordernde Business Meeting oder für einen intensive Stadtbesichtigung. Davon erholen können Sie sich dann auf Ihrem Rückflug - in der wunderbaren Business Class von Austrian Airlines.