Style-Statement für den Sommer

Zeit für sommerliche Vibes am Handgelenk: Die AIKON Automatic Limited Summer Edition von Maurice Lacroix macht so richtig Lust auf die heiße Jahreszeit. Mit drei Größen von 35 bis 42 mm, frischen Zifferblatt-Farben und dazu passenden Kautschukarmbändern sind die neuen Modelle die perfekten Begleiter für einen stylishen Sommer am Strand oder in der City.