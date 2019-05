Eine Firma zu übergeben, ist eine heikle Sache. Was tun, wenn Sie ein Einzelunternehmen unentgeltlich übertragen wollen, die Immobilien aber behalten werden sollen? Oder Sie haben eine Kapitalgesellschaft und wollen Betriebsvermögen behalten? Oder wollen einen GmbH-Anteil steueroptimal verschenken? Welche Lösungen möglich sind.



In den nächsten Jahren stehen zahlreiche Betriebsübergaben bevor - eine der größten Herausforderungen im unternehmerischen Leben. Es empfiehlt sich daher rechtzeitig mit dieser komplexen Materie auseinanderzusetzen. Christian Oberkleiner, Steuer- und Rechtsformexperte der TPA, hat die wesentlichen wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Eckpunkte zum Thema der Unternehmensnachfolge zusammengefasst.

Welche Formen der Übergabe möglich sind und welche Lösungsmöglichkeiten, bei Unternehmensnachfolgen in der Praxis häufig sind.



Diese Formen der Übergabe sind möglich:

Je nach Intention des Übergebers oder Übernehmers bzw. je nach Anlassfall bietet sich eine Reihe verschiedener Möglichkeiten der Unternehmensnachfolge an:

1. Schenkung

2. Übertragung gegen Rente

3. Übertragung gegen Einräumung eines Fruchtgenusses

4. Übertragung von Todes wegen (gesetzliche Erbfolge, letztwillige Verfügung)

5. Verkauf

6. Übertragung eines Mitunternehmer- bzw. Kapitalanteils

7. Umgründung

8. Verpachtung

9. Betriebsaufgabe



Form und der Zeitpunkt der Unternehmensübergabe sind von der persönlichen steuerlichen Situation und der Rechtsform des Unternehmens abhängig und sind entscheidend für ein steueroptimales Vorgehen. Auch Sozialabgaben, das Pensionsrecht und Haftungsfragen können wichtigen Einfluss auf die Übergabemodalitäten haben.

Dazu drei Beispiele für Lösungen steueroptimale Betriebsübergabe und dessen Vorteile:



Sie wollen Ihr Einzelunternehmen unentgeltlich übertragen, Ihr Liegenschaftsvermögen aber vorerst noch nicht übergeben?

Lösungsmöglichkeit: Gründung OG/KG

Auf Basis des Umgründungssteuergesetz kann gemeinsam mit dem Nachfolger eine OG oder KG gegründet werden. Die betrieblich genutzten Liegenschaften werden dabei im steuerlichen Sonderbetriebsvermögen ( in Ihrem zivilrechtlichen Privatvermögen) zurückbehalten. Die Liegenschaften werden an die OG oder KG vermietet.

Vorteil:

- Laufende Mieteinnahmen, auch wenn Sie nicht mehr aktiv in der Gesellschaft mitarbeiten wollen.

- Die Liegenschaften bleiben im steuerlichen Betriebsvermögen (keine Entnahmebesteuerung)

Bei der Gesellschaftsgründung übertragen Sie Ihr Unternehmen, Ihr Nachfolger bringt als Komplementär seine Arbeitskraft ein.

Einzelunternehmer > Kommanditist (Liegenschaften): 100 %

Übernehmer > Komplementär: 0 %

gründen gemeinsam = KG





Sie haben eine Kapitalgesellschaft und wollen Ihr Betriebsvermögen, wie etwa Liegenschaften, vorerst noch nicht übergeben?

Lösungsmöglichkeit: Betriebsaufspaltung

Das Unternehmens wird gemäß dem Umgründungssteuergesetz in eine Besitz- und eine Betriebsgesellschaft aufgespaltet. Die Vermietung der Liegenschaft erfolgt an die neue Betriebsgesellschaft.

Die Besitzgesellschaft GmbH hält die Liegenschaften und vermietet diese an die Betriebsgesellschaft GmbH.

Vorteile:

- Die Trennung der Haftung zwischen dem Liegenschaftsvermögen und dem Betrieb (mit Schulden, Risiko und Haftungen).

- Der Übergebers erhält auch nach Beendigung seiner Tätigkeit laufende Mieteinnahmen der Besitzgesellschaft, die bei Bedarf ausgeschüttet werden.

- Klare Strukturen und Entscheidungsoptionen werden geschaffen.

Sie haben Grundstücke im Betriebsvermögen einer Ihnen einer GmbH, die Ihnen zu 100 Prozent gehört und möchten den gesamten Anteil an Ihr Kind übertragen?

Lösungsmöglichkeit: Schenkung GmbH-Anteil

Bei der Übertragung inländischer Grundstücke, fällt, ob entgeltlich oder unentgeltlich, stets die Grunderwerbsteuer an.

Werden mindestens 95 Prozent der Anteile an einer grundstücksbesitzenden Gesellschaft übertragen, kommt es hinsichtlich der Grundstücke zur so genannten Anteilsvereinigung, was eine 3,5%ige Grunderwerbsteuer auslöst. Bemessungsgrundlage ist der sogenannte Grundstückswert, der vielfach unter dem Verkehrswert liegt.

Um diese zu verhindern, empfiehlt sich einen größeren Anteil an der Gesellschaft, die der betreffenden GmbH zurückzubehalten, beispielsweise zehn Prozent.