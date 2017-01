Steuerausgleich: Was neu ist und wie Sie am meisten rausholen

Ab 8. Februar kann man die Arbeitnehmerveranlagung für 2016 einreichen. Wer ab heuer beim Jahresausgleich erstmals automatisch Geld vom Staat kriegt, wie man sich vom Staat mehr Steuern zurückholt als man bezahlt hat und bei den Absetzposten Sonderausgaben und Werbungskosten am meisten rausholt.

Wenn es um den Steuerausgleich geht, gibt es zwei Arten von Menschen: Die einen, die ein Jahr nach dem anderen ins Land ziehen lassen ohne je einen solchen gemacht zu haben. Die anderen, sie können es kaum erwarten und beginnen schon Wochen bevor man diesen überhaupt einreichen kann auf Online-Portalen und in Broschüren alles, was es über den Steuerausgleich zu wissen gibt, in sich aufsaugen. Schließlich können Arbeitnehmer durch den Steuerausgleich, auch Arbeitnehmerveranlagung genannt, zu viel bezahlte Lohnsteuer zurückerstattet bekommen.

Vor allem für Pendler, Familien, bei Weiterbildungen oder für Personen mit hohen Krankheitskosten gibt es bei der Arbeitnehmerveranlagung bares Geld zu holen. Auch Lehrlinge und Geringverdiener haben die Möglichkeit auf eine Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen. Die Abwicklung erfolgt via www.finanzonline.at oder mittels des Formulars „L1“ beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt.

Geld zurück – ganz automatisch

Für die Gruppe von Steuerzahlern, die sich nicht durch das Nummerndickicht und die verklausulierten Hinweise in der Arbeitnehmerveranlagung durchkämpfen will oder glaubt, ohnehin nichts zu bekommen, und so Jahr für Jahr hunderte oder sogar tausende Euros dem Staat überlässt, ändert sich die Lage in dieser Hinsicht nun schlagartig. Der Technik und dem Willen des Staates sei Dank, brauchen viele von ihnen ab sofort keinen Antrag auf Steuervergütung mehr zu stellen. Das erledigt das Finanzamt automatisch. Doch nicht jeder Steuerzahler kommt in den Genuss dieses staatlichen Services.

Voraussetzung dafür ist, dass man neben seinem Dienstverhältnis keine Nebeneinkünfte hat, man nicht mehrere lohnsteuerpflichtige Einkommen gleichzeitig bezieht und die Veranlagung alleine aufgrund der Aktenlage beim Finanzamt zu einer Steuergutschrift führt. Letzteres trifft insbesondere auf jene zu, denen eine Negativsteuer zusteht. „Der automatische Steuerausgleich nützt vor allem jenen Steuerpflichtigen, die aufgrund ihres niedrigen Einkommens annehmen, ohnehin, kein Geld zurück zu bekommen und deswegen bisher keine Arbeitnehmerveranlagung gemacht haben“, erläutert Dieter Pock, Steuerberater bei

TPA. Geld vom Staat aufgrund der Negativsteuer erhalten all jene Arbeitnehmer zurück, deren steuerpflichtiges Jahreseinkommen weniger als 12.000 Euro beträgt.

Staat zahlt Negativsteuer aus

Die Rückerstattung der Negativsteuer kann es ordentlich im Geldbörsel klingeln lassen. Wurde diese doch im Zuge der Steuerreform kräftig erhöht. Wer monatlich weniger als 1.255,90 Euro brutto verdient, zahlt bereits keine Lohnsteuer von seinen laufenden Bezügen. Zusätzlich schreibt das Finanzamt durch die Arbeitnehmerveranlagung bis zu 50 Prozent bestimmter Werbungskosten (im Wesentlichen die bei der Gehaltsabrechnung einbehaltenen Sozialversicherungsbeiträge) als SV-Rückerstattung („Negativsteuer“) wieder gut, soweit die bei der Veranlagung berechnete Einkommensteuer negativ ist. Diese Gutschrift kann ab dem Veranlagungsjahr 2016 maximal 400,00 Euro betragen. Steht dem Steuerpflichtigen eine Pendlerpauschale zu, erhöht sich die maximal mögliche Negativsteuer auf bis zu 500,00 Euro. Davon profitieren vor allem Lehrlinge, Teilzeitkräfte, aber auch Ferialpraktikanten.

Selbstständige und freie Dienstnehmer haben, selbst wenn sie weniger als 1.255,90 Euro im Monat verdienen, auch weiterhin keinen Anspruch auf eine solche Negativsteuer.

Alleinerzieher erhalten bis zu 494 Euro pro Jahr und Kind vom Staat

Der Staat erweist sich auch gegenüber Alleinerziehern großzügig und gewährt, je nach Anzahl der Kinder, einen Alleinerzieherabsetzbetrag. Zahlt diese Person wegen niedrigen Einkommens ohnehin keine Steuer, erhalten Alleinerzieher vom Staat zwischen 494 Euro für ein Kind und 889 Euro für drei Kinder als Negativsteuer gutgeschrieben. Für jedes weitere Kind gibt es 220 Euro.

Negativsteuer erstmals auch für Pensionisten

Aufgrund der jüngsten Steuerreform dürfen für das Veranlagungsjahr 2016 auch Pensionisten von der Negativsteuer profitieren. Wenn die berechnete Einkommensteuer negativ ist, haben sie Anspruch auf eine Negativsteuer in Höhe von 20 Prozent der entrichteten Sozialversicherungsbeiträge, maximal jedoch 110 Euro.

Wann man trotz automatischem Ausgleich selbst einen einreichen sollte

„Selbst wenn man ein Kandidat für eine automatisch erstellte Arbeitnehmerveranlagung ist, sollten jene Personen, die Werbungskosten, Sonderausgaben, Kinderbetreuungskosten und andere außergewöhnliche Belastungen oder Kinderfreibeträge geltend machen wollen, für das vorangegangene Jahr selbst eine Arbeitnehmerveranlagung einreichen“, rät TPA Steuerberater Pock. Ein bereits automatisch generierter Bescheid wird dann aufgehoben und um jene Absetzposten, die das Finanzamt aufgrund der Aktenlage nicht kennen konnte, berücksichtigt.

Ob sich nun der Aufwand lohnt, nur wegen geringfügiger Spenden eine Steuererklärung einzureichen, bleibt jedem selbst überlassen. „Wenn das Einkommen hoch genug ist, das man Lohnsteuer oder Einkommensteuer zahlt, wirken sich Spenden ab dem ersten Euro aus“, gibt Pock zu bedenken. Die Steuerersparnis liegt bei einem steuerpflichtigen Einkommen in der ersten Steuertarifstufe ab einem Einkommen von über 11.000 Euro bei 25 Prozent der Spenden Die Liste der Einrichtungen, für die der Fiskus Spenden steuerlich als Sonderausgaben akzeptiert, finden Sie hier.

hier.

Topf-Sonderausgaben nicht mehr absetzbar

Topf-Sonderausgaben sind bis zu einer Höhe von 2.920 Euro absetzbar – ein doppelt so hoher Maximalbetrag gilt für Steuerpflichtige, denen der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht oder die in einer Partnerschaft leben und der Partner nur geringe (bis zu 6.000 Euro) oder gar keine Einkünfte erzielt. Der bisherige Betrag von 1.460 Euro, um den der Sonderausgabentopf erhöht wurde, wenn man mindestens drei Kinder hat, fällt ab der Steuererklärung 2016 weg. In welcher Höhe Sonderausgaben aber tatsächlich das steuerpflichtige Einkommen mindern, hängt vom Gesamtbetrag der Einkünfte ab. Wer die Einkommensobergrenze von 60.000 Euro überschreitet, erhält gerade einmal 60 Euro als Absetzposten. Die höchste Steuerersparnis können Steuerpflichtige erwarten, deren steuerpflichtige Einkünfte zwischen ca. 32.000 Euro und 36.400 Euro jährlich betragen. Ihnen stehen Topf-Sonderausgaben im Ausmaß eines Viertels der tatsächlichen Ausgaben bzw. des Höchstbetrags von 2.920 Euro (bzw. 5.840 Euro) zu. Das sind bei einer Sonderausgaben-Obergrenze von 2.920 Euro 730 Euro, bei einer solchen von 5.840 Euro somit 1.460 Euro. Zwischen 36.400 Euro und 60.000 Euro reduziert sich der abzugsfähige Betrag gleichmäßig.

Maximal 613 Euro Steuergutschrift für Topf-Sonderausgaben

Topf-Sonderausgaben sind bis zu einer Höhe von 2.920 Euro absetzbar – ein doppelt so hoher Maximalbetrag gilt für Steuerpflichtige, denen der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht oder die in einer Partnerschaft leben und der Partner nur geringe (bis zu 6.000 Euro) oder gar keine Einkünfte erzielt. Der bisherige Betrag von 1.460 Euro, um den der Sonderausgabentopf erhöht wurde, wenn man mindestens drei Kinder hat, fällt ab der Steuererklärung 2016 weg. In welcher Höhe Sonderausgaben aber tatsächlich das steuerpflichtige Einkommen mindern, hängt vom Gesamtbetrag der Einkünfte ab. Wer die Einkommensobergrenze von 60.000 Euro überschreitet, erhält gerade einmal 60 Euro als Absetzposten. Die höchste Steuerersparnis können Steuerpflichtige erwarten, deren steuerpflichtige Einkünfte zwischen ca. 32.000 Euro und 36.400 Euro jährlich betragen. Ihnen stehen Topf-Sonderausgaben im Ausmaß eines Viertels der tatsächlichen Ausgaben bzw. des Höchstbetrags von 2.920 Euro (bzw. 5.840 Euro) zu. Das sind bei einer Sonderausgaben-Obergrenze von 2.920 Euro 730 Euro, bei einer solchen von 5.840 Euro somit 1.460 Euro. Zwischen 36.400 Euro und 60.000 Euro reduziert sich der abzugsfähige Betrag gleichmäßig.

Kirchenbeitrag heuer noch nicht automatisch abgezogen

Spenden als auch Kirchenbeiträge zählen zu den Sonderausgaben. Beiträge an Kirchen und gesetzlich anerkannte Religionsgemeinschaften können wie bisher bis zu einem Höchstbetrag von 400 Euro von der Steuer abgesetzt werden. Spenden können bis zu einer Obergrenze von zehn Prozent des Gesamtbetrags der Einkünfte abgesetzt werden. Künftig sollen Spenden und Kirchenbeiträge automatisch dem Finanzamt gemeldet werden. Dazu soll ein automatischer Datenaustausch zwischen der empfangenden Organisation und der Finanzverwaltung eingerichtet werden. Doch das gilt erst für die Steuererklärung 2017.

Nachkauf von Versicherungszeiten steuerfrei, aber selten lohnend

Der Nachkauf von Studien- beziehungsweise Versicherungszeiten zählt ebenfalls zu den Sonderausgaben und senkt die Höhe der Steuerbemessungsgrundlage. Dieser Nachkauf von Zeiten soll dazu dienen, die eigene Pension finanziell aufzupeppen oder früher in Pension gehen zu können. Doch auch wenn die Ausgaben wie bisher weiterhin in voller Höhe absetzbar sind, ist das Modell mittlerweile vielfach nicht mehr attraktiv. „Die Pensionsmonate, die man sich so kaufen kann, sind sehr teuer geworden“, argumentiert Pock. Man könne niemandem mehr uneingeschränkt empfehlen, Pensionszeiten nachzukaufen. Einzige Ausnahme: Man möchte früher in Pension gehen und nimmt dafür hohe Kosten in Kauf.

Wann Werbungs- und Ausbildungskosten steuerlich etwas bringen

Als Werbungskosten gelten Arbeitskleidung, Arbeitsmittel und Werkzeuge, Arbeitszimmer

Aus- und Fortbildung, Umschulung, Computer, Familienheimfahrten, Fachliteratur, Kosten für das Fahrrad, Fahrtkosten, Fehlgelder, Gewerkschaftsbeiträge, Internet, Kosten für das Auto, Reisekosten, Sprachkurse, Studienreisen, Telefon und Handy. Wer Rechnungen dafür gesammelt hat, zahlt ebenfalls weniger Steuern, wenn diese in der Arbeitnehmerveranlagung angeführt und vom Finanzamt als Werbungskosten anerkannt werden. Wer jedoch selbst keine Werbungskosten im Steuerausgleich geltend macht, dem steht ein Werbungskostenpauschale in der Höhe von 132 Euro jährlich zu. Dieses wird unabhängig davon, ob Werbungskosten anfallen, von der Lohnsteuerbemessungsgrundlage abgezogen, aber auch schon bei der laufenden Gehaltsabrechnung vom Dienstgeber berücksichtigt.

Welche Fortbildungskurse steuerlich absetzbar sind

Wer glaubt, im Jahr 2016 höhere Ausgaben für den Job oder Kosten für eine Ausbildung gehabt zu haben als diese Pauschale, kann diese in der Steuererklärung als Werbungskosten eintragen. Doch das Finanzamt prüft die Abzugsfähigkeit dieser Kosten. So senkt zum Beispiel nicht jeder Kurs die Steuern. „Die Ausgaben sind nur dann abzugsfähig, wenn sie in Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen oder im ausgeübten Beruf von Nutzen sind oder es sich um eine umfassende Umschulung handelt“, erläutert Pock. Seminare von allgemeinem Interesse oder in Zusammenhang mit der privaten Lebensführung streichen Finanzbeamte gnadenlos aus der Steuerklärung wieder heraus. „Kosten für Fremdsprachenkurse, die für den ausgeübten Beruf von konkretem Nutzen sind, werden dagegen von der Finanz als Absetzposten meist akzeptiert“, sagt Pock.

Doch wer auf eigene Kosten einen Kurs macht, der vom Fiskus anerkannt wird, hat gute Chancen, noch Extrageld vom Staat zu bekommen. „Wer beispielsweise im Waldviertel lebt und auf Eigeninitiative einen Fortbildungskurs in Wien absolviert, kann nicht nur die Kursgebühren geltend machen, sondern auch notwendige Reise- und Aufenthaltskosten", weiß Pock.

Auch in diesen Fällen sollten Steuerpflichtige unbedingt eine Steuererklärung einreichen und sich nicht auf die antragslose Arbeitnehmerveranlagung verlassen. „Der automatisch generierte Bescheid wird dann aufgehoben und die geltend gemachten Absetzposten, sofern diese anerkannt werden, berücksichtigt“, so Pock.

Um wie viel der Kauf eines Computers die Steuern drückt

Wer pro Arbeitsmittel mehr als 400 Euro ausgibt, etwa für einen beruflich genutzten Computer, kann diesen nur verteilt auf die voraussichtliche Dauer der Nutzung abschreiben. Bei beruflich verwendeten Computern beträgt die Nutzungsdauer zumindest 3 Jahre und es muss von den Kosten ein Privatanteil abgezogen werden. Bei Computern kann dieser Privatanteil mit zumindest 40 Prozent geschätzt werden. Wenn ein Computer etwa 1.200 Euro kostet, man eine dreijährige Nutzung annimmt und den Privatanteil abzieht, kann man jährlich 240 Euro als Werbungskosten geltend machen. Auch bei einem beruflich genutzten Handy muss man einen Privatanteil abziehen.

Mehr Geld für Pendler

Pendlern gegenüber erweist sich der Staat großzügiger als bisher. Wer weniger als 12.200 Euro steuerpflichtiges Einkommen im Jahr erzielt, bekommt beim Steuerausgleich 2016 einen erhöhten Verkehrsabsetzbetrag von 690 Euro angerechnet. Bei Brutto-Jahreseinkommen zwischen 12.200 und 13.000 Euro schleift sich der erhöhte Verkehrsabsetzbetrag von 690 Euro gleichmäßig auf den „normalen“ Verkehrsabsetzbetrag von 400 Euro ein. Bei negativer Einkommensteuer wird Steuerpflichtigen, denen eine Pendlerpauschale zusteht, 2016 bis zu 500,00 Euro als Negativsteuer gutgeschrieben.

Mehr Kinder können den Sonderausgaben-Topf nicht mehr erhöhen

Sonderausgaben sind bis zu einer Höhe von 2.920 Euro absetzbar. Davon wirken sich letztlich 25 Prozent auf die Höhe der Steuern aus. Das bedeutet, für Sonderausgaben in dieser Höhe lässt der Staat maximal eine Steuergutschrift von 730 Euro springen. Der bisherige Betrag von 1.460 Euro, um den der Sonderausgabentopf erhöht werden dürfte, wenn man mindestens drei Kinder hat, fällt ab der Steuererklärung 2016 weg.

Außergewöhnliche Belastung: Hoher Selbstbehalt für all jene, die mehr als 36.400 Euro verdienen

Die meisten außergewöhnlichen Belastungen, zu denen auch Kosten für den Zahnarzt, Begräbnis, Kur, Krankheit, Adoptionen und künstliche Befruchtung zählen, können jedoch nur insoweit abgesetzt werden, als der jährliche Selbstbehalt überschritten wird. Für Menschen mit Behinderung entfällt der bei solchen außergewöhnlichen Belastungen, wie Krankheitskosten und Therapiekosten geltende Selbstbehalt, soweit die Ausgaben in Zusammenhang mit der Behinderung stehen.

Die Höhe des Selbstbehalts hängt vom Einkommen ab:

Bei höchstens 7.300 € Einkommen sind es 6 Prozent.

Zwischen 7.300 € und 14.600 € sind es 8 Prozent.

Zwischen 14.600 € und 36.400 € sind es 10 Prozent.

Und bei mehr als 36.400 € Einkommen sind es 12 Prozent.

Wenn der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, reduziert sich der Selbstbehalt um 1%-Punkt – jedes Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, führt ebenfalls um eine Senkung dieser Prozentsätze um je Ein-Prozentpunkt.

Voraussetzungen für die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten werden erhöht

Der Fiskus ist bereit, Eltern Steuergutschriften für die Kosten von Kindergärten, Tagesmütter, Au-Pairs oder auch die betreuende Oma zu gewähren, sofern diese eine Rechnung stellen und diejenigen über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Doch die Anforderungen an die pädagogische Qualifikation dieser Personen werden ab 2017 höher. So konnten Eltern die Ausgaben für die Kinderbetreuung bisher absetzen, wenn diese von jemandem mit einer pädagogische Ausbildung durchgeführt wurde. Diese war nach Ansicht der Finanz bereits dann in ausreichendem Ausmaß gegeben, wenn ein 8-stündiger (für Betreuungspersonen unter 21 Jahren 16-stündiger) pädagogischer Kurs absolviert wurde. „Diese für den Steuerpflichtigen und die Kinderbetreuer relativ einfach zu erfüllenden Voraussetzungen werden ab 2017 geändert“, informiert Pock. Die bisherigen Voraussetzungen reichen zwar noch für die Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten durch pädagogisch qualifizierte Personen in der Steuererklärung 2016 aus, ab der nächsten Veranlagung muss, um die Ausgaben absetzen zu können, die Dauer der Ausbildung in einschlägigen Kursen bereits mindestens 35 Stunden betragen. Das Erfordernis eines solchen Kurses entfällt für die Betreuungsperson jedoch, wenn diese bereits eine weitergehende pädagogische Ausbildung, wie Kindergärtnerin, oder Horterzieherung vorweisen kann.

Steuergutschrift für Pflegekosten

Pflegekosten, beispielsweise für eine 24-Stunden-Pflege, können erst nach Abzug des erhaltenen Pflegegeldes und anderer Zuschüssen als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden .Erfolgt die Pflege in einem Pflegeheim, ist zusätzlich noch eine Haushaltsersparnis abzuziehen. Liegt eine Behinderung vor, entfällt der einkommensabhängige Selbstbehalt für die Pflegekosten, wenn der Pflegebedürftige selbst die Kosten trägt oder sein (Ehe-)Partner die Kosten trägt, sofern das Jahreseinkommen des Pfleglings 6.000 Euro nicht überschreitet. In diesen Fällen kann die Steuerersparnis, entsprechend hohes Einkommen vorausgesetzt, bis zu 50 Prozent der Heim- und Pflegekosten betragen. Übernehmen andere Angehörige, wie die eigenen Kinder, diese Kosten, weil das Einkommen des Pfleglings nicht ausreicht, ist jedoch ein Selbstbehalt abzuziehen. Überträgt der Pflegebedürftige Vermögen an seine Angehörigen als Gegenleistung dafür, dass diese die Pflegekosten übernehmen, können die Pflegekosten hingegen nicht von diesem Angehörigen als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden.

Wie man Ausgaben für den Zahnarzt am besten steuermindernd einsetzt

Bei kostspieligen Ausgaben für den Zahnarzt, wie Implantate oder Kronen, rät Pock dazu, wenn möglich alle Zahlungen, in einem Kalenderjahr zu leisten und keine Ratenzahlung über mehrere Jahre in Anspruch zu nehmen. „Ansonsten überschreiten die Kosten den Selbstbehalt nicht so leicht, erklärt Pock, denn: „Der einkommensabhängige Selbstbehalt bei Zahlungen über mehrere Jahre würde in diesem Fall mehrmals zur Anwendung kommen und die steuerwirksamen Beträge schmälern.“

Wann der Staat zur Kur dazu zahlt

Kurkosten sind nur dann außergewöhnliche Belastungen, wenn der Kuraufenthalt unmittelbar im Zusammenhang mit einer Krankheit steht und aus medizinischen Gründen erforderlich ist. Ist das der Fall, können die Kosten für den Aufenthalt, Kurmittel und medizinische Betreuung sowie Fahrtkosten zum und vom Kurort als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden. Bei pflegebedürftigen Personen und Kindern sind auch die Kosten für eine Begleitperson absetzbar. Davon müssen noch Kostenersatz und Haushaltsersparnis in der Höhe von 156,96 Euro monatlich abgezogen werden. Das sind pauschal ermittelte Lebenshaltungskosten, die zu Hause während des Kuraufenthalts angefallen wären.