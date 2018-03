So prüfen Sie, ob Ihre Spende der Finanz gemeldet wurde

Am 28. Februar war Deadline. Bis dahin mussten erstmals private Spenden und Kirchensteuer von den betreffenden Organisationen selbst an die Finanz gemeldet werden. Spender sollten aber prüfen, ob das auch wirklich gemacht wurde, sonst geht man bei einer möglichen Steuergutschrift dabei leer aus.

Religionsgemeinschaften und Spendenorganisationen müssen seit dem Jahr 2017 die gespendeten Beträge jedes Steuerzahlers bis zum 28. Februar des Folgejahres an die Finanzverwaltung übermitteln. Diese Neuregelung gilt jedoch ausschließlich für Spenden aus dem Privatvermögen.

Korrekte Meldung nötig – Nachmeldung möglich

Die Finanz übernimmt die Daten des Spenders und die Höhe seiner Einzahlung und lässt die Informationen automatisiert in den Einkommensteuerbescheid einfließen. Vertrauen, dass die Spenden auch tatsächlich der Finanz übermittelt wurden ist gut, aber Kontrolle bekanntlich besser. Monika Seywald, Steuerberaterin der TPA: „Prüfen Sie, ob die entsprechenden Beträge korrekt gemeldet wurden. Ist das nicht der Fall, nehmen Sie mit den empfangenden Organisationen Kontakt auf und fordern Sie eine Nachmeldung.“

Am besten wirft man dazu nach der Zustellung in den Einkommenssteuerbescheid zur Kontrolle einen Blick auf diese Position. Auf Finanzonline sind die Daten, sofern die Informationen fristgerecht gemeldet wurden, auch unter "Datenübermittlungen an die Finanzverwaltung" abrufbar.

Ergibt sich durch Spenden und Kirchenbeitrag eine Steuergutschrift, kann das sogar zu einer automatischen Arbeitnehmerveranlagung führen, wie es seit der Einführung der neuen antragslosen Arbeitnehmerveranlagung im Vorjahr möglich ist.

Voraussetzungen für die antragslose Arbeitnehmerveranlagung (automatischer Steuerausgleich) :