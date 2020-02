Was Unterhaltspflichtige an Extras zahlen müssen

Die Skiausrüstung, der Sprachkurs im Ausland die Zahnregulierung - bei getrennt lebenden Paaren sorgen Sonderausgaben für Kinder immer wieder für Diskussionen. Was man vom unterhaltspflichtigen Ex wirklich verlangen kann. Doris Perl, Partneranwältin der D.A.S. Rechtsschutz AG, gibt Antwort.

Wünsche kann man viele haben, aber einen Anspruch auf Sonderzahlungen des unterhaltspflichtigen Elternteils hat man nur, "wenn das Kind ausnahmsweise und aus gerechtfertigten Gründen einen erhöhten Bedarf hat", erläutert Doris Perl, Partneranwältin der D.A.S. Rechtsschutz AG. Der unterhaltspflichtige Elternteil ist nur verpflichtet, gegen entsprechenden Nachweis einen sogenannten Sonderbedarf zu leisten. Das sind Ausgaben für Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung (Ausbildung, Talent, Förderung, Erziehung). Sonderzahlungen können daher nur vom Unterhaltspflichtigen eingefordert werden, wenn dieser weder aus den laufenden Unterhaltszahlungen bestritten werden kann, noch durch Leistungen Dritter wie Krankenkasse, Privatversicherung oder durch das Pflegegeld abgedeckt ist.

Es gibt folgende Sonderbedarfsgruppen

- Besondere Ausbildungskosten

- Medizinische Sonderkosten

- Kosten für außerhäusliche Betreuung des Kindes

- Prozess– und Anwaltskosten, wenn diese erforderlich sind und vom laufenden Unterhalt nicht gedeckt werden können

Beispiele für gerechtfertigten Sonderbedarf

Beispiele für gerechtfertigten Sonderbedarf bei Ausbildungskosten:

Für ein Internat. Aber nur dann, wenn es am Wohnort des Kindes keine gleichwertige Ausbildung gibt und die tägliche Anreise nicht möglich oder zumutbar ist.

Anschaffungskosten für einen Computer, der für die Ausbildung notwendig ist

Lerntherapie

logopädische Behandlung

Musikunterricht für ein besonders begabtes Kind

Beispiele für medizinische Sonderkosten:

Kosten für Heilbehandlungen und Heilbehelfe abzüglich der Kosten, die die Gebietskrankenkasse bzw. die jeweils gesetzliche Versicherung oder eine private Zusatzversicherung übernimmt, wie etwa

Zahnregulierungen

notwendige Kontaktlinsen

Brille, aber nur dann, wenn die Kosten einer zumutbaren Brille nicht von der Krankenversicherung übernommen werden

Hörgeräte

Psychotherapie

Zahnbehandlungen

Anschaffung von Lebensmitteln, die das Kind wegen seiner Krankheit braucht

Kosten für die außerhäusliche Betreuung des Kindes:

Diese sind vom sogenannten Geldunterhaltspflichtigen nur zu tragen, wenn sie im Interesse des Kindes sind, wie die Betreuung von kranken oder behinderten Kindern außer Haus. Dies gilt nicht für eine Tagesmutter oder den Hortplatz gesunder Kinder.

Notwendige Anwalts- und Vertretungskosten:

Im Außerstreitverfahren ist eine Vertretung im Verfahren erster Instanz durch einen Anwalt nur dann vorgesehen, wenn ein besonders schwieriger Fall vorliegt.

Ausflüge, die nur zum Spaß gemacht werden, wie Skikurse gelten nicht als Sonderbedarf

D.A.S. Partneranwältin Perl: „Skiausrüstung, Skiurlaub oder Schulausflüge sind vom Sonderbedarf aber nicht umfasst. Ebenso wenig muss die Schulland- oder Schulsportwoche vom Geldunterhaltspflichtigen bezahlt werden.“ Ein Sonderbedarf liegt nur vor, wenn die Schulveranstaltung tatsächlich schulischen Zwecken dient, wie zum Beispiel notwendige oder zumindest empfehlenswerte Sprachferien, die für den Schulabschluss erforderlich sind. Auch Sonderwünsche, wie ein Fahrrad oder besondere Kleidung, gelten nicht als Sonderbedarf.

Wann die Deckung durch den Unterhalt nicht reicht

Da der Sonderbedarf stets eine Ausnahme darstellt, wird dieser nur bei einem Deckungsmangel berücksichtigt. Dieser liegt vor, wenn der Sonderbedarf nicht aus der Differenz zwischen dem bereits festgesetzten, dem allgemeinen Bedarf deckenden Unterhalt und dem Regelbedarf bestritten werden kann.

Bei der Deckung des Sonderbedarfs ist stets auch zu berücksichtigen, dass dem Geldunterhaltspflichtigen ein Einkommen verbleibt, dass dieser auch noch seine eigenen Bedürfnisse angemessen befriedigen kann. Grundsätzlich gilt: Je existenzieller ein Sonderbedarf ist, desto eher ist der oder die Unterhaltspflichtige damit zu belasten.



Wie die Aufteilung der Kosten des Sonderbedarfs geregelt sind

Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem das Kind betreut wird, leistet dadurch bereits seinen Beitrag. Dieser muss zum Unterhalt des Kindes nur beizutragen, wenn der andere Elternteil nicht imstande ist, zur vollen Deckung der Bedürfnisse des Kindes so beizutragen, wie es angemessen wäre. Geht der Sonderbedarf über den üblichen Betreuungsbedarf desjenigen Elternteils hinaus, in dessen Haushalt das Kind lebt, werden die Kosten des Sonderbedarfs oft beiden Eltern anteilig vorgeschrieben.

Es gibt jedoch kein Gesetz, das den Sonderbedarf abschließend regelt. Grundsätzlich handelt es sich jedes Mal um Einzelfallbestimmungen, die im Zweifel gerichtlich geklärt werden können. Es ist jedoch auch möglich, zum Beispiel im Rahmen einer einvernehmlichen Ehescheidung oder im Rahmen einer sonstigen Vereinbarung, schriftlich festzuhalten, was in Zukunft alles unter einen Sonderbedarf fallen soll und welchen Anteil davon der Geldunterhaltspflichtige zu bestreiten hat.

