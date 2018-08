Die Rechte von Fluggästen, die von Piloten-Streiks betroffen sind, wurden kürzlich durch zwei Urteile deutlich gestärkt. Aber welche Voraussetzungen müssen tatsächlich gegeben sein, damit Passagiere bei Verspätungen oder Annullierungen von Flügen entschädigt werden. Eine Spezialistin für Fluggastrechte vom Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) in Wien erklärt, worauf es ankommt.

Wenn Piloten streiken haben Passagiere bisher einfach Pech gehabt. Der Flieger hebt in solchen Fällen entweder verspätet oder gar nicht ab, eine Erstattung des Ticketpreises oder gar eine Entschädigung gibt es dafür meistens nicht. Ein Urteil des europäischen Gerichtshofs und eine aktuelle Entscheidung eines luxemburgischen Gerichts machen aber Hoffnung, dass sich diese Praxis ändert und betroffene Passagiere nicht mehr durch die Finger schauen.

In beiden Fällen wurden den Passagieren, die geklagt haben, wegen Flugverspätung oder Flugannullierung Ersatzleistungen zugesprochen. „Trotzdem wird weiterhin jeder einzelne Fall daraufhin geprüft werden und ein entsprechendes Urteil gefällt werden“, schränkt Barbara Forster, Juristin und Fluggastrechtspezialistin vom Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) in Wien ein.

Bisher haben sich Airlines bei Forderungen nach Ersatzleistungen darauf berufen, dass es sich bei Streiks um außergewöhnliche Umstände handelt, die Airlines laut Fluggastrecht-Verordnung, von Entschädigungen entbindet. Doch das Urteil des europäischen Gerichtshofs hat nun zu einer erheblichen Differenzierung dieser Verordnung beigetragen.

Airlines, die auf berechtigte Forderungen des Flugpersonals nicht eingehen, müssen mit Streiks rechnen

Demnach können Airlines außergewöhnliche Umstände nur dann geltend machen, wenn Streiks des Flugpersonals unvermeidbar und unvorhersehbar waren. Doch wann ist das nicht der Fall? „Wenn die Airline selbst denn Streik ausgelöst hat“, erläutert EVZ-Juristin Forster. So muss dem Management bei Umstrukturierungen und damit verbundenen Gehaltskürzungen klar sein, dass Streiks die Folge sind.“ Oder wenn das Personal höhere Gehälter fordert und die Forderung berechtigt ist. Wie das etwa beim Urteil des europäischen Gerichtshofs gegenüber der Lufthansa der Fall war, als nach Streiks erstmals eine Airline zu Ausgleichszahlungen gegenüber Passagieren verurteilt wurde. Letztlich wurde auf die Forderungen der Piloten eingegangen und ihr Gehalt erhöht. „Das zeigt, die Forderungen waren nicht nur berechtigt, die Streiks waren damit auch absehbar. Kunden, die von den Streiks betroffen waren, hatten daher ein Recht auf Ausgleichszahlungen“, erläutert die Fluggastrecht-Spezialistin.

Bei mangelnder Wartung von Fliegern ist bei Flugausfällen die Airline Schuld

Nicht nur Streiks können Auslöser für Verspätungen und Streichung von Flügen sein. Mangelnde Wartung von Flugzeugen oder schlechtes Wetter können ebenfalls Gründe für langes Warten am Terminal sein. Treten technische Probleme aufgrund von Wartungsmängel auf, hat die Airline vor Gericht schlechte Karte, wenn sie sich vor Entschädigungen drücken will. Schlechtes Wetter kann dagegen getrost als unvorhersehbar und auch unvermeidbar eingestuft werden. „Alles was unter den normalen Betrieb einer Airlines fällt, wird schwerlich einklagbar sein“, so Forster. Wenn jedoch feststeht, dass Verspätungen und das Streichen von Flügen vorhersehbar waren, muss im nächsten Schritt festgestellt werden, ob diese auch unvermeidbar gewesen sind. Forster: „Die Fluggesellschaft ist verpflichtet alles zumutbare zu unternehmen, um Verspätungen und Annullierungen zu vermeiden.“

Generell sind die Chancen auf Entschädigung bei Streiks von Flugpersonal mit den aktuellen Urteilen gestiegen, „und sie helfen auch bei außergerichtlichen Entscheidungen“, weiß Forster. Die Beweislast, dass Verspätungen und Annullierungen unvermeidbar und unvorhersehbar waren, liegt bei der Fluggesellschaft. Entschädigungszahlungen sind aber auch mit dem Urteil des europäischen Gerichts nicht abschließend geregelt und werden von Fall zu Fall neuerlich beurteilt werden müssen.

Chancen für Ryanair-Passagiere nicht schlecht



Aktuell könnten betroffene Kunden von Pilotenstreiks bei Ryanair ganz gute Karte haben. Die Piloten der Billigairline verlangen seit langem höhere Gehälter, und ihre Forderungen könnten durchaus berechtigt sein. Gerichte könnten die Streiks somit als vermeidbar und vorhersehbar einstufen. Betroffene Kunden sollten sich für mögliche Entschädigungszahlungen jedenfalls schon mal in Stellung bringen und die Erstattung des Ticketpreises und die Forderung nach Entschädigungen schriftlich geltend machen. Das kann je nach Reichweite des Fluges zwischen 250 und 600 Euro betragen. Das Europäische Verbraucherzentrum stellt unter http://europakonsument.at dafür einen Musterbrief zur Verfügung, der für jede Art von Personalstreiks bei Airlines genutzt werden kann.