COVID-Maßnahmen: Was im Fasching erlaubt ist

Am 5. März 2022 wird ein Großteil der COVID-Maßnahmen gelockert oder aufgehoben. Damit ist dennoch bereits das zweite Jahr in Folge nur ein eingeschränktes Faschingstreiben erlaubt. Die D.A.S. Rechtsschutzversicherung informiert über die aktuellen Regeln. Plus Gastro-Checkliste für die Faschingsfeier.