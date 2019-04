Boeing nach Flugzeugabstürzen von Aktionären verklagt

In den USA haben Aktionäre eine Klage gegen Boeing eingereicht.

Eine Klagswelle gegen den US-Flugzeugbauer Boeing wird nun von den Aktionären in den USA angestoßen. Sie werfen Boeing die angebliche Vertuschung von Sicherheitsmängeln vor. "Tödliche Risiken" seien absichtlich verheimlicht worden. Weitere Klagen sind in Vorbereitung.

Nach den Flugzeugabstürzen in Indonesien und Äthiopien haben Aktionäre den US-Luftfahrtriesen Boeing wegen vermuteter Vertuschung von Sicherheitsmängeln verklagt. Der Konzern habe Anlegern entscheidende Fakten hinsichtlich der Unglücksflieger der Baureihe 737 Max verheimlicht, so die Begründung in der Klagschrift.

Boeing wird demnach etwa vorgeworfen, verschwiegen zu haben, dass wichtige Sicherheitsfunktionen der Flugzeuge als kostenpflichtige Zusatzoptionen angeboten wurden, die die meisten Fluggesellschaften gar nicht gekauft hätten. Zudem habe Boeing nicht offengelegt, wesentliche Teile der 737-Max-Sicherheitsprüfung selbst von der US-Luftfahrtaufsicht FAA übernommen zu haben.

Boeing habe die neuen Modelle im Wettkampf mit dem Erzrivalen Airbus rasch auf den Markt bringen wollen. "Tödliche Risiken" seien absichtlich vor den Aktionären vertuscht worden, so Anwalt Reed Kathrein. "Boeing hat Profit und Wachstumsstreben der Flugsicherheit übergeordnet". Das Unternehmen äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht.

Prominente Kläger

Hinter der Klage steht die bekannte US-Anwaltsfirma Hagens Berman, die schon Volkswagen in der "Dieselgate"-Affäre oder General Motors im Skandal um defekte Zündschlösser zu schaffen machte. Boeing droht nach den Abstürzen weiterer rechtlicher Ärger.

Angehörige der 346 Todesopfer klagen ebenfalls auf Schadenersatz. Zudem muss der Konzern wegen des Verdachts, bei der 737-Max-Zulassung wichtige Informationen unterschlagen zu haben, staatliche Strafverfolgung fürchten. Boeings Börsenwert war nach dem zweiten Absturz am 10. März massiv eingebrochen. Die Boeing-Aktie [US0970231058] hat nach dem Bekanntwerden der Klagen weiter an Wert verloren.

