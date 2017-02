Ab März drohen Airbnb-Steuerhinterziehern saftige Strafen

Das Finanzministerium macht Druck auf die Datenschutzzentrale von Airbnb & Co in Irland. Denn ab März 2017 sind Online-Zimmervermieter verpflichtet, dem Fiskus Daten von Vermietern preis zu geben. Wer die Kurtaxe nicht zahlt, wird künftig kräftig zur Kasse gebeten.

Das Finanzministerium rüstet sich für den März. Ab dann sollen Vermieter von Airbnb-Zimmern - Wohnungen oder -Häusern keine Chance mehr haben ihre Einnahmen am Fiskus vorbei zu schummeln. Jeder, der sich auf dieser oder einer ähnlichen Online-Zimmervermieterung als Vermieter registriert, soll ab dann vom Finanz unter die Lupe genommen werden. Dazu fordert Österreich die Plattformen, die ihren Sitz aufgrund der liberalen Datenschutzgesetzgebung Irlands, vielfach dort in diesem Land haben, die Kontaktdaten und Adressen der Vermieter herauszurücken. Damit soll sichergestellt werden, dass die Ortstaxe abgeführt wird. Irland ist auch bei US-Internetkonzernen wie Google und Facebook als Europa-Firmenzentrale beliebt, weil automatisch der liberale irische Datenschutz für alle ihre Nutzer innerhalb der EU gilt.

Irland gibt Daten nicht so einfach frei

Doch so einfach machen es die Iren dem österreichischen Finanzminister nicht. Bisher ist es bei Bemühungen der Finanz geblieben. Um tatsächlich an die Daten herankommen, muss das Finanzministerium daher noch ordentlich Druck ausüben. So hat Österreich schon Mitte 2015 an Irland ein Amtshilfeersuchen gestellt, um an die österreichischen Nutzerdaten von Online-Zimmervermietern wie Airbnb & Co heranzukommen. "Verhandlungen mit Irland sind am laufen", sagte Johannes Pasquali, Sprecher des Finanzministeriums gegenüber der Apa. Wann die Gespräche mit den irischen Behörden abgeschlossen seien, könne er aber nicht abschätzen.

Wer Kurtaxe hinterzieht, kann bis zu 2.100 Euro Strafe zahlen

Das ab März geltende Gesetz sieht sowohl die Übermittlung der Daten der Zimmervermieter als auch ein höheres Strafmaß vor. Dieses wird von 420 auf 2.100 Euro angehoben. Vergangene Woche wurde das Notifizierungsverfahrungen durch die EU-Kommission abgeschlossen. Nach Inkrafttreten des Gesetzes gilt eine Übergangsfrist von einem halben Jahr.