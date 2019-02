Mondelēz International hat einen neuen Europa-Chef. Der Südtiroler Vinzenz "Vince" Gruber soll als Executive Vice President & President Europe die neue Snacking-Strategie des Konzerns vorantreiben.

Der Südtiroler Vinzenz "Vince" Gruber ist neuer Executive Vice President & President Europe für Mondelēz International. Als solcher soll er die neue Unternehmensstrategie „Snacking Made Right“ im europäischen Geschäft gestalten und vorantreiben. Die Strategie zielt darauf ab, den Konsumenten den richtigen Snack, auf die richtige Art und Weise gemacht, für den richtigen Moment anzubieten.

„Mit ‚Snacking Made Right‘ haben wir einen starken strategischen Plan, der unser Handeln in den kommenden Jahren leiten und uns zu nachhaltigem und profitablem Wachstum führen wird“, sagt Vince Gruber. „Ich freue mich, ein so exzellentes europäisches Team zu leiten und gemeinsam die Zukunft des Snackings zu gestalten.“

10-Milliarden-Dollar-Markt

Europa ist der wichtigste Wachstumsträger von Mondelēz International, auf das mehr als ein Drittel des Umsatzes der Gruppe entfällt. Zehn Milliarden US-Dollar Nettoumsatz wurden hier im Jahr 2018 erzielt. Power Brands wie Milka, Cadbury, Toblerone, Oreo, LU und Halls halten führende Marktpositionen in ganz Europa.

Gruber hat Wirtschaft in Meran und Innsbruck studiert (1979 - 1989). Der Manager bringt langjährige Erfahrung im FMCG-Bereich (Fast Moving Consumer Goods) mit. Seine Karriere begann 1989 bei Kraft Foods Austria (heute Mondelēz International) und war dabei bis 2000 in verschiedenen Positionen im Marketing tätig. Nach sieben Jahren als Managing Director New Business Europa & USA bei Red Bull kehrte er 2007 als Director Chocolate für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu Kraft Foods zurück.

Ab 2010 zeichnete Gruber Verantwortung als President Chocolate für Europa, 2016 Area President Western Europe. Seit Januar 2019 ist Gruber Executive Vice President & President Europe für Mondelēz International in Zürich