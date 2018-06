Studie: Führung im Zeitalter der Digitalisierung

Wie wird die Führungsarbeit des Managements in Unternehmen durch die Digitalisierung beeinflusst? Was bedeutet "gute Führung" im Daten-Zeitalter? Fragen wie diesen gehen die Management- und Organisationsentwicklungsspezialisten Konrad Breit und Harald Preyer in ihrem "Managementecho" nach.

Ein modernes Unternehmen funktioniert nicht mehr per Anweisung, sondern es braucht eigenverantwortliches Denken und Handeln von Führungskräften und Mitarbeitern. Die Organisation muss dazu flexibel und zukunftsfähig sein.

Doch was wird von Führungskräften im digitalen Zeitalter erwartet? Oder 'Kann man Führung lernen?', 'Und wenn ja, wie?' Das sind die Leitthemen für das Managementecho, einer von den Management- und Organisationsentwicklungsspezialisten Konrad Breit und Harald Preyer initiierten, kompakten Online-Studie, für die Consultants, HR-Verantwortliche, Manager und Mitarbeiter befragt werden.

Abgefragt werden dabei unter anderem, ob Führung im digitalen Zeitalter grundsätzlich neu gedacht oder betrachtet werden muss, inwiefern sich die Anforderungen an Führungskräfte im digitalen Zeitalter in Bezug auf verschiedene Kompetenzen verändern und wie hoch der Digitalisierungsgrad im eigenen Unternehmen ist.

Das Management Echo ist eine Initiative von Konrad Breit & Harald Preyer in Zusammenarbeit mit dem trend.

Bisherige Studienergebnisse können Sie bei www.konradbreit.com unter E-Books kostenfrei bestellen.