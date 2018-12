Strategie trifft Disruption: Lehrgang für Arbeit mit Start-ups

Fehler beim Technology Scouting, zu wenig Innovationskraft, Probleme in der Kooperation mit Startups: Der Kurzlehrgang „Strategy in the Age of Disruption“, den die WU Executive Academy ab April 2019 gemeinsam mit der Startup-Plattform Pioneers anbietet, rüstet Unternehmen für die Zusammenarbeit mit Start-ups.

„Viele etablierte Unternehmen wissen, dass sie innovativ sein müssen. Wenn es um Partnerschaften mit Startups geht, gibt es aber viele Probleme in der Umsetzung“, sagt Phillip Nell, Professor am Institut für International Business an der WU. Häufig würden sie die Partnerschaft zu wenig strategisch angehen, „sie reflektieren zu wenig über das Warum und das Ziel einer Kooperation“, so Nell. Wie kann Innovation in Unternehmen entstehen? Wie holt man vielversprechende Startups als Partner an Bord? Wie können diese Kooperationen gewinnbringend für beide Seiten sein? Wie können diese unterschiedlichen Unternehmenskulturen voneinander profitieren? Diese Fragen bleiben häufig unzulänglich beantwortet.

Die WU Executive Academy hat daher den Kurz-Lehrgang „Strategy in the Age of Disruption“ konzipiert, dessen wissenschaftlicher Leiter Prof Phillip Nell ist: „In diesem Programm zeigen wir diverse Modelle und Ansätze für Kooperationen. Wir diskutieren ihre Ziele, Struktur und Rahmenbedingungen, die nötig sind, damit die Kooperation für beide Seiten erfolgreich ist.

Startup-Plattform Pioneers an Bord

Die WU Executive Academy hat sich passend dazu mit Pioneers, dem zentralen Player im Startup-Ökosystem einen erfahrenen Partner ins Boot geholt. Die Teilnehmer des Kurz-Lehrgangs erhalten damit auch kostenlosen Eintritt zum internationalen Pioneers Flagship-Event 2019, das am 9. und 10. Mai in der Wiener Hofburg stattfindet und Startup-Gründer, Investoren, Executives und Experten aus aller Welt versammelt. Der Austausch mit innovativen Querdenkern und Startups aus allen Branchen ist somit garantiert.

Der CEO von Pioneers, Oliver Csendes, begleitet das Programm auch inhaltlich und Vortragender: „Gerade in Zeiten hoher Unsicherheit bemerken wir, wie wichtig es ist, generelle Prinzipien, Mechanismen und Logiken zu verstehen. Dann ist wissenschaftliche Expertise besonders wertvoll. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der WU Executive Academy ein so fundiertes und praxisnahes Programm gestalten konnten, das sowohl für Unternehmen als auch für Startups einen echten Mehrwert bietet“, meint Csendes.

Die Teilnehmer des Programms erhalten nicht nur Einblicke in erfolgreiches Technology Scouting und praxiserprobte Kooperationen mit Startups, sondern lernen auch neueste Technologien kennen, diskutieren Best Practices und erarbeiten Toolsets für Kooperationen. Sie schließen während der Präsenzphase auch ein eigenes Praxisprojekt ab. Angesprochen sind vor allem Führungskräfte, Innovation Manager und Corporate Developers. Das Programm kann mit 5 ECTS-Punkten auch für ein MBA-Studium an der WU Executive Academy angerechnet werden.

Der englischsprachige Kurz-Lehrgang „Strategy in the Age of Disruption“ findet an fünf Tagen im April und Mai 2019 an der WU Executive Academy statt. Die Teilnahmegebühren betragen 4.500 Euro inklusive Eintritt zum Pioneers Flagship-Event 2019, das am 9. Und 10. Mai 2019 stattfindet. Alle Infos und Details dazu finden Sie hier.

Die WU Executive Academy

Die WU zählt seit über 100 Jahren zu den führenden Hochschulen weltweit und bündelt in der WU Executive Academy ihr Programmportfolio im Bereich „Executive Education“. Zu diesen zählen MBA und Master of Laws Programme, das Upgrade-Studium Diplom BetriebswirtIn, Universitätslehrgänge, Custom Programs und Kurzprogramme. Die WU Executive Academy gehört heute zu den führenden Weiterbildungsanbietern in Europa.

Über Pioneers

Inspirieren, unterstützen und Möglichkeiten schaffen. Wachstum und Innovation von technischen Lösungen fördern - das ist der Ansatz von Pioneers. Geschäftsbeziehungen zwischen Startups, Entscheidungsträgen in Unternehmen, dem öffentlichen Sektor und Investoren herstellen. Am Pioneers Flagship-Event treffen einander jährlich rund 2.500 Executives, Start-up-Gründer und Investoren. Die Veranstaltung findet am 9. und 10. Mai 2019 statt.