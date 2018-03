Robert Zadrazil

Vorsitzender des Vorstandes Bank Austria

Prunkvolle Holzvertäfelung, Perserteppich, offener Kamin und Interieur in Leder und dunklem Holz. Das weitläufige Büro von Robert Zadrazil spielt mit allen bisher gültigen Insignien der Macht. Die Bank-Austria-Zentrale in der Schottengasse wurde allerdings bereits um die Wende zum 20. Jahrhundert erbaut. Das aktuelle Büro stamme daher noch, so Zadrazil, aus einer ganz anderen Wirtschaftsepoche: "Noch vor wenigen Jahren war für eine führende österreichische Großbank alles andere als ein Hauptstandort in prominenter Lage im historischen Stadtzentrum schwer vorstellbar. Zudem herrschte beim Bau neuer Zentralen oft die John D. Rockefeller zugeschriebene Maxime ‚Kleinliche Gebäude beherbergen kleinliche Gedanken‘. Heute leben wir in einer modernen Gesellschaft.“ Demgemäß soll auch der künftige Hauptstandort der Bank Austria im neu entstehenden UniCredit Bank Austria Campus auf dem Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs einen wichtigen Impuls setzen. "Die Raumarchitektur soll für unsere Mitarbeiter ein familiäres Arbeitsklima schaffen und unserem Verständnis einer Working Family ohne große hierarchische Distanzen darstellen. Die Zeit, in der Einzelbüros Statussymbole waren, ist im Geschäftsleben der Bank Austria längst vorbei“, freut sich der Finanzprofi auf die neue Arbeitssituation.