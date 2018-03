Michael Tojner

Eigentümer Wertinvest

Die Dachterrasse seines Büros in der Mariahilferstraße ist imposant, geht über zwei Stockwerke und bietet einen Blick über halb Wien. "Architektur ist“, so der zweifache Doktor (Betriebswirtschaft, Jus), sechsfache Vater und mehrfache Millionär, "aufgrund unserer Tätigkeit im Immobiliengeschäft und den anspruchsvollen Projekten, die wir umsetzen (aktuell die Neugestaltung des Eislaufverein-Areals), einerseits Hobby, andererseits Aufgabe und auch ein gewisses Bekenntnis. Diesen Anspruch muss ich auch im eigenen Büro umsetzen, und das beginnt bereits beim Hauseingang. Wir haben das Gesamtbüro mit sehr viel Einfühlungsvermögen gestaltet, sodass eine Wohnzimmeratmosphäre entstanden ist und man sich wohl fühlt wie zuhause. Dies gilt dann auch insbesondere für mein Büro. Daher ist es auch selbstverständlich, dass Fotos meiner Familie, Bilder, die von meinen Kindern gemalt wurden, und persönliche Erinnerungen im Mittelpunkt stehen.“ Unverzichtbar seien sein Schreibtisch und der Computer.

Eine Großraumatmosphäre schafft Tojner dadurch, dass die Türen jederzeit offen sind und so jeder mit jedem in Kontakt treten kann. "Mehr als 50 Prozent unseres Büros sind ohnehin Allgemeinflächen, wir haben Küchen, einen eigenen Barbereich und auch eine Terrasse, wo der Kontakt mit den Mitarbeitern stattfindet.“