Dorothee Ritz

General Managerin Microsoft Österreich

Die Deutsche führt seit August die Österreich-Filiale von Microsoft. Sie verbindet mit dem Begriff Büro nicht einmal mehr einen konkreten Raum. Ihr letztes Aufgabengebiet im Konzern war dergestalt, dass sie "nicht einmal mehr einen richtigen Standort“ hatte. Ritz’ Büro ist allein ihr Smartphone und ihr Notebook. Sie macht Termine in der Stadt oder beim Kunden. Wenn Besuch ins Haus kommt, bucht sie einen Meetingraum. Manche Besucher, die das neuartige, offene Bürokonzept von Microsoft am Wienerberg noch nicht kennen, "zucken erst einmal zusammen, wenn man ihnen sagt, dass man kein Büro mehr hat.“ Ritz kann sich da nur wundern: Als "Internetmensch der ersten Stunde“ assoziierte sie damit ohnehin nur einen Raum, wo man "allein drinnen sitzt und schon einmal Beklemmungen kriegen kann“. An das offene Bürokonzept mussten sich die Microsoft-Mitarbeiter aber auch erst gewöhnen. Der größte Vorteil liegt in neuer Kommunikation: "Leute, die nicht so viel miteinander zu tun hatten, reden plötzlich miteinander,“ sagt sie. Und man sieht, wie wenig Persönlich-Privates der Mensch am Arbeitsplatz braucht: eine Blume und ein Foto. Wenn Ritz kreativ-konzeptionell arbeitet, geht sie eine Runde Joggen, bevor sie sich zuhause oder im Kaffeehaus niederlässt. "Die besten Ideen habe ich oft nicht im Meeting, sondern unter der Dusche oder draußen.“