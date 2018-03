Kathrin Zechner

Fernsehdirektorin ORF

"Auch wenn außer den Bildern, die meine Kinder für mich gemalt haben, auf dem Schreibtisch nicht viel Privates zu finden ist, verrät doch alles im Büro etwas über die darin arbeitende Person. Zum Beispiel, dass ich an meinem Schreibtisch wenig sitze. Er ist meist nur vorübergehende Ablage“, erklärt Zechner. "Ich denke im Gehen, diskutiere am Besprechungstisch oder sitze gelegentlich am Fensterbrett und telefoniere von dort oder bin oft einfach mit meinem Tablet unterwegs. Mein Schreibtisch ist eigentlich mein Handy.“ Ergo lässt sich die Powerlady, für die flexibles Arbeiten zur Selbstverständlichkeit geworden ist, mit Smartphone und am Besprechungstisch fotografieren. "Mein Arbeitsraum und mein Office sollen ein kreatives Umfeld bieten, in dem Ideen geboren werden können, klar, offen, modern. Ich verstehe mich als Architektin des Fernsehens. Ich liebe es, gemeinsam mit meinen Mitarbeitern strukturiert und kreativ neue Formate zu entwickeln, dabei ist es egal, wo Inspiration am besten aufsetzt. Verantwortung innerhalb von klaren Zielen, Motivation innerhalb eines klaren Rahmens sind das Modell. Und ab und an Rückzug zur Ruhe.“