Andreas Bierwirth

CEO T-Mobile Austria

Der Mobilfunkboss weiß, wie dehnbar der Begriff Büro sein kann. Bei Germanwings logierte er jahrelang in einem übriggebliebenem Baucontainer am Flughafen. Bei der AUA in der Sanierungsphase gelandet, schaffte er als erstes die Kellner in der Vorstandsetage ab. "Vom Gedanken, mit dem Büro Macht zu repräsentieren, muss man sich verabschieden“, sagt er, "da muss man uneitel sein.“ Bei T-Mobile leitet er wieder eine Umstrukturierung und teilt sich mit dem Topmanagement ein Vier-Mann-Büro. "Wir vier senden uns keine unnötigen Mails mehr, kommunizieren direkt, und das kreative Arbeiten findet im Team statt,“ sagt er. Das Management sitzt im Wortsinne inmitten der Mitarbeiter und residiert nicht mehr abgeschottet-exklusiv. Das kommt bei den Leuten gut an. "Wir sind die Speerspitze der digitalen Transformation, in der das Miteinander wichtiger geworden ist.“ Und, setzt er ironisch nach: "Das hilft auch gegen die Vereinsamung des Topmanagments, ist fast schon ein gruppentherapeutischer Ansatz.“ Was ist der Preis für soviel Nähe? "Man bekommt mehr voneinander mit, kann die Nähe aber auch nicht vermeiden.“ Für private Telefonate zieht man sich in einen der Meetingräume zurück. "Es gibt sicher Szenarien, wo der Chef mehr Distanz zu seinen Mitarbeitern braucht. Wir haben aber nicht den Anspruch, dass unser Modell auch für andere das richtige ist.“