Sophie Karmasin

Bundesministerin für Familie

"Als Familienministerin ist es mir wichtig, dass mein Büro eine gewisse Wärme und Offenheit ausstrahlt, man soll sich wohlfühlen. Mein Stil ist minimalistisch, modern, freundlich, das sieht man auch in meinen neuen Räumlichkeiten. Ich habe keinen überdimensionalen schwarzen Chefsessel, ich unterhalte mich gerne mit Menschen auf Augenhöhe.“ Ihr stylishes Büro im zweiten Wiener Bezirk hat Karmasin erst vor dem Sommer bezogen. Hier dominieren Weiß, klares Design und Bilder ihrer Lieblingsmalerin, Nina Levett. "In meinem Job“, so die ehemalige Motivforscherin, "habe ich viele Termine, da muss ein Büro nicht nur Wohlfühlfaktor und Raum für Kreativität bieten, sondern auch gewisse Repräsentationsaufgaben erfüllen. Der Ausblick auf den Stephansdom und in die Leopoldstadt ist wohl das Highlight, gepaart mit einem hellen, loftartigen Raum hat das Büro eindeutig Charme. Die schnörkelfreie moderne Einrichtung hilft mir, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren.“ Was private Details angeht, ist ihr Büro bewusst zurückhaltend eingerichtet. "Ein Foto meiner Kinder, meines Mannes und meines Vaters begleitet mich allerdings überall.“ Zu den wichtigsten Tools am Arbeitsplatz zählt Karmasin ihr Smartphone und eine schnelle Internetverbindung, ohne die effizientes Arbeiten nicht möglich wäre, "vor allem weil ich viel unterwegs bin und vieles on-the-go erledigt werden muss.“