Powerfrauen haben es doppelt schwer

Die Beraterin Sonja Schloemmer schließt aus Ergebnissen psychologischer Tests, dass Konflikte den Frauen in Führungsetagen mehr Energie kosten als den männlichen Managern.

Rund um den Frauentag am 8. März wird auch heuer wieder der niedrige Anteil von Frauen in Managementfunktionen beklagt werden. Einen Aspekt und Erklärungsansatz bringt Unternehmensberaterin und Coach Sonja Schloemmer in die Diskussion ein. Sie wendet bei ihren Coachings für Führungskräfte seit Jahren das Reiss-Profil an, ein vom US-Psychologen Steven Reiss entwickeltes, international etabliertes psychologisches Testverfahren, das anhand von 16 grundlegenden Lebensmotiven zeigt, welche Bedürfnisse Menschen in ihrem Leben antreiben und so praktisch die "Motoren ihres Verhaltens" darstellen (siehe Liste unten).

Diese Lebensmotive sind voneinander unabhängig und zu wissen, wie stark sie bei jemandem ausgeprägt sind, bringt sowohl einen hohen Erklärungswert als auch hohe Vorhersehbarkeit für dessen Verhalten.

Aus Erfahrungen mit Profilen männlicher und weiblicher Führungskräfte leitet Schloemmer Erkenntnisse ab, die bestimmte Grundmuster unterschiedlichen Führungsverhaltens der Geschlechter unter diesem Gesichtspunkt erklären können: