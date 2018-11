Moving Forward - Shaping the Future: Konferenz am 22. und 23. November 2018 im Palais Wertheim, Wien

Am 22. und 23 November 2018 macht die Technologie- und Innovationskonferenz "Moving Forward" Halt in Wien. trend Testleser können Tickets für die Veranstaltung gewinnen.

"Shaping the Future - Die Zukunft gestalten" ist das Motto der Technologie- und Innovationskonferenz "Moving Forward", die nach Stationen in New York und London nun wieder in Wien Halt macht.

Die Besucher erwarten am 22. und 23. November 2018 im Palais Wertheim zwei Tage voller Keynotes, Pitches, Talks & Masterclasses, geprägt von zukunftsweisenden Themen. Im Fokus steht dabei ein Themen-Mix, der Digitalisierungstrends wie Artificial Intelligence, Blockchain und Kryptowährungen, Cybersecurity, Design, Digitale Transformation, Diversity, FinTech, Health, GreenTech, Marketing, Media, Mobility oder Social Media umfasst.

Das Konferenzprogramm finden Sie hier: www.moving-forward.com/programm