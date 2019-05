Der Leidenschaft folgen für die Junior-Firma

Schule macht Wirtschaft.: Wer seinen unternehmerischen Spirit aus den Junior-Firmen in die eigenen Berufswelt mitnehmen kann, liegt richtig.

Die Schüler der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft und Mode Klagenfurt (WiMo) sammeln diese wichtigen Erfahrungen und lernen viel über sich und ihr Teamverhalten.

Die Teams von meiSackerl, KBag und Stodtbluamlan kamen durch Alltagsprobleme auf ihre jeweiligen Geschäftsideen: Für meiSackerl waren die Jausenboxen der Schüler zu sperrig. Es nervte, dass sie so viel Platz einnahmen, selbst nachdem die Jause aufgegessen war.

So wurde die Idee für ein selbstgenähtes Jausensackerl geboren, das mit wasserabweisendem Wachsstoff beschichtet ist und in der Schule, auf Ausflügen oder Reisen gute Dienste leistet – und sich nach der Verwendung platzsparend zusammenfalten lässt.

Auch die anderen JUNIOR-Unternehmen, die in diesem Schuljahr an der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft und Mode in Klagenfurt gegründet wurden, setzen auf Design und Handarbeit.

Bei der Präsentation für Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten, und weiteren Gästen boten die Teams der WiMo einen tiefen Einblick in ihre Tätigkeit: Sie erzählten nicht nur über ihre Firmenidee und die Fortschritte, sondern führten auch in der Werkstätte vor, wie die Produkte entstehen. Mandl gratulierte allen Teilnehmern: "Jeder, der und jede, die am Junior-Projekt mitarbeitet, ist unternehmerisch gesehen einzigartig. Ich wünsche allen, dass es gelingt, diesen unternehmerischen Spirit in der künftigen Arbeitswelt beizubehalten. Wenn diese Jugendlichen es schaffen, ihrer Leidenschaft zur Umsetzung ihrer Visionen zu folgen, dann kann nichts schiefgehen."