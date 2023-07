Leiden für den Erfolg

Auszeit von Stanford und dem beruflich-akademischen Geschehen in den USA, eine kurze Rückkehr nach Wien und in den Sport: Warum es Sinn macht, mehr als nur das Nötigste zu tun, und wie das Ausreizen der eigenen Grenzen zur Bildung der gesamten Persönlichkeit beiträgt, habe ich mit meinem Ex-Tennistrainer GÜNTER BRESNIK besprochen, jenem Mann, der auch DOMINIC THIEM groß gemacht hat.

GÜNTER BRESNIK ist einer der erfolgreichsten professionellen Trainer aus Österreich, statistisch gesehen vermutlich der erfolgreichste. Er hat internationale Tennisgrößen wie Boris Becker oder Henri Leconte betreut, österreichische Größen wie Horst Skoff und Stefan Koubek, er hat auch den US-Open-Champion Dominic Thiem geformt und - wenn man so will - "erfunden". Er hat überdurchschnittlich viele Spieler auf Weltklasseniveau gebracht, aber sie suchten auch seinen Rat, wenn es bei ihnen mal nicht so gut lief – wie jetzt bei Thiem.

Als jemand, der sich in Stanford viel mit Zahlen, Statistik, Mathematik und den Data-driven Decisions (ein Standardbegriff in Stanford) beschäftigt, ist für mich bewiesen, dass Günter eine eigene, immer wieder erfolgreiche Strategie für Menschen in verschiedenen Stufen ihrer Karriere entwickelt hat.

Diese basiert in Bresniks Fall nicht nur auf seinem technisch-fachlichen Tenniswissen, sondern vor allem auch auf dem mentalen Sektor: auf seiner Fähigkeit, seinen Spielern Selbstbewusstsein zu vermitteln. Ich bin als Offizier beim österreichischen Jagdkommando gut ausgebildet auf dem Gebiet von echter Leadership, meine Analyse basiert somit nicht nur auf meiner Erfahrung als Ex-"Zögling" von Günter Bresnik: Er ist kein "Boss", sondern ein "Leader", der anderen hilft, erfolgreich zu werden und – fast noch wichtiger – es dann auch zu bleiben.

Wie komme ich zu diesem Befund?

Mit 16 Jahren trainierte ich zwei Jahre lang bei ihm, damals noch gemeinsam mit Stefan Koubek. Das Training war - Günters Ruf als "Schleifer" entsprechend - oft brutal hart. Ich habe mich immer wieder bei Drilleinheiten am Platz übergeben. Ich wollte ihm den Gefallen, ein Training abzubrechen, nicht tun, obwohl ich heute weiß, dass ihn das ziemlich kalt gelassen hätte, vielleicht aber auch nicht. Wenn Günter aber am Ende so einer Session sagte: "Du bist ein guter Kämpfer", machte es mich stolz. Ich hatte dem Druck standgehalten, all das hat mich sicherlich auf lange Sicht positiv beeinflusst.

JAHRE SPÄTER treffe ich jetzt Günter wieder. Eine gewisse Form der Verbundenheit besteht nach wie vor. Ich blicke auf meine Tenniskarriere mit Stolz zurück, habe als Junior Wimbledon und Paris gespielt und genug gutes Geld mit diesem Sport verdient, auch um mein Studium zu finanzieren. Für mein sonstiges Leben, meine Karriere und für meine private Entwicklung habe ich aus dem harten Training am Tennisplatz viele positive Lehren mitgenommen.

Günter bleibt dabei: Hartes Training bildet den Charakter, ohne Entbehrungen und Leidenschaften (mit dem Hinweis, dass in diesem Wort "Leiden" integriert ist) gibt es keine Freude und keinen Erfolg.

In Stanford habe ich kürzlich von einem Professor erfahren, dass es gelungen ist, "Willensstärke" im Gehirn zu verorten: Hartes Training im Sport und die Bereitschaft, sich jahrelang immer wieder zu überwinden, führten zu nachweislichen Veränderungen im Gehirn. Das mache nicht immer Spaß, aber nach und nach bilde sich dieses harte Training im Gehirn auch körperlich als Willenskraft ab, mache einen Menschen zielstrebiger und ausdauernder. Eine Erfahrung, die Günter fast instinktiv verwendet, wohl auch durch seinen familiären Medizinerbackground verstärkt

Am Beispiel Novak Djokovic, den ich auch als Anwalt kennenlernen durfte: Dessen fast unbeugsame Willensstärke hat ihn zum erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten gemacht, sein harter Trainingsalltag im Jugendalter hat dauerhafte Spuren in seiner Psyche hinterlassen. Diese mentale Stärke ist nicht nur im Sport hilfreich, sie ist ein wichtiges Fundament für beruflichen Erfolg in allen Bereichen und hilft auch, private Krisen besser zu überstehen.



Trotz höchst unterschiedlicher Lebensläufe verbinden die großen drei – Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic – der Hunger nach Erfolg und absolute Willensstärke.



Günter Bresnik war übrigens auch einer der Ersten, die mir vor Jahren zur Aufnahme in Stanford gratulierten. Damals wie heute knapp formuliert ohne Schnörkel, er pflegt eine direkte Art, die in Kontinentaleuropa manchmal als unfreundlich ausgelegt wird. Meiner Ansicht nach ist diese Direktheit jedoch eine typische Eigenschaft von erfolgreichen Unternehmern, auch Sportlern, von Silicon-Valley-Größen und typisch für echte Leader.

Es tut gut, mit ihm ein "No Bullshit"-Gespräch zu führen. Der Ratschlag von Stanford-Professor und Ex-Google-Chef Eric Schmidt dazu: "Entwickle eine ,Cut the Crap'-Mentalität." Während unseres Treffens wird Bresnik von einem Passanten angesprochen, ein interessantes Gespräch entwickelt sich. Mit einem analytischen Set an Fragen ergründet Günter die Motive seines Gegenübers und beendet das Gespräch mit einer Einladung auf einen "Eismarillenknödel vom Tichy". In diesem Moment entspricht er so gar nicht dem "Grumpy"-Image, das von den Medien so gerne aufgebaut wird.

Nachdem wir auch den Verlauf meiner Karriere vom Tennis bis zum Militär, von Stanford bis zum Anwalt bis zu den Vienna Vikings diskutiert haben, frage ich zum Abschluss meinen alten Trainer, was für ihn die spannendste Beobachtung des aktuellen Tennisgeschehens ist. Wie aus der Pistole geschossen nennt er mit leicht resignierendem Unterton die Einmaligkeit der "großen drei" Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic mit ihren fast unvorstellbaren 65 gemeinsamen Grand-Slam-Titeln. "Trotz höchst unterschiedlicher Lebensläufe verbinden sie der Hunger nach Erfolg und – da ist es wieder, unser Ausgangsthema - absolute Willensstärke." Diese Kombination fasziniert einen Tennisexperten wie ihn nach wie vor - so wie auch mich.

WIR TRENNEN UNS nach einem intensiven Gespräch, fast so intensiv wie die damaligen Trainingseinheiten. Ich bin überzeugt, dass diese Monate vor vielen Jahren, in denen ich immer wieder an meine Leistungsgrenze gegangen bin, mich ein bisschen zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin.

Bleibt als unvermeidliche letzte Frage jene nach seinem einstigen Lieblingsspieler Dominic Thiem und seiner jetzigen Situation. Die beiden haben vor zwei Jahren ihren finanziellen Streit beigelegt. Bresnik: "Es ist natürlich schade, dass ein Spieler mit seinem Potenzial auf die top drei so abgestürzt ist." Aber Thiem sei nicht für immer abzuschreiben: "Er hat grundsätzlich das Potenzial für die top 15."

Wohl klar: Die mentale Grundausbildung hat Dominik Thiem ja erfolgreich absolviert. Er hat die "Extra Mile" ja ursprünglich geschafft. Hoffentlich geht es bald wieder bergauf.

DER AUTOR

Robin Lumsden ist Wirtschaftsanwalt in Wien, New York und Washington. Zwei Jahre verbrachte er an der US-Eliteuniversität Stanford. Seine Arbeit als Anwalt und die dort gewonnenen Erfahrungen verarbeitet er jetzt in seiner Kolumne.

Die Kolumne ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 7. Juli 2023 entnommen.

Die Kolumne ist der trend. PREMIUM Ausgabe vom 7. Juli 2023 entnommen.

Zum trend. Abo-Shop