Sieben Weichenstellungen entscheiden über ein gelungenes Leben. Oder: wie man mit Gelassenheit und Weisheit in Würde alt wird.

Was wäre, wenn wir alle wichtigen Themen und Ereignisse unseres Lebens, die normalerweise langsam Jahr für Jahr ablaufen, auf einmal aus einer veränderten Perspektive erleben könnten? Stellen Sie sich Ihr ganzes Leben von der Wiege bis zur Bahre als eine Karriere vor. Sieben Weichenstellungen entscheiden darüber, ob Ihr Leben gelingen wird:

1. NATUR ODER KULTUR: Welche unserer Eigenschaften sind biologisch festgelegt, und welche können wir verändern.

Die Frage, was den Menschen prägt, Veranlagung oder Sozialisation, ist bis heute ein ideologisches Schlachtfeld geblieben. Der US-amerikanische Psychologe John B. Watson, einer der Gründer der Lehre des Behaviorismus, hat seine Kernthese einst provokant zugespitzt: "Gebt mir ein Dutzend wohlgeformter, gesunder Kinder und meine eigene, von mir entworfene Welt, in der ich sie großziehen kann, und ich garantiere euch, dass ich jeden von ihnen zufällig herausgreifen und ihn so trainieren kann, dass aus ihm jede beliebige Art von Spezialist wird - ein Arzt, ein Rechtsanwalt, ein Kaufmann und ja, sogar ein Bettler und Dieb, ganz unabhängig von seinen Talenten, Neigungen, Tendenzen, Fähigkeiten, Begabungen und der Rasse seiner Vorfahren."

Steven Pinker, Experimentalpsychologe an der Harvard-Universität, nimmt die Gegenposition ein. Die Geisteshaltung, dass die soziale Formbarkeit des Menschen beliebig möglich sei, ist für Pinker ideologisches Wunschdenken, das keiner seriösen empirischen Studie standhält und die menschliche Natur leugnet. Wer hat recht? Noch so große genetische Unterschiede können bedeutungslos werden, wenn sie nicht entwickelt werden. Ein Kind mit einer geringeren Veranlagung wird durch Übung und Anstrengung im Ergebnis weit mehr erreichen als ein anderes mit optimalen genetischen Voraussetzungen auf demselben Gebiet.

Es gibt eine Vielzahl von Biografien, die Menschen beschreiben, die ihre Handicaps derart erfolgreich in Vorteile transformiert haben, dass sie schließlich führend auf ihrem Gebiet wurden. Boris Becker musste im Tennisleistungszentrum Leimen als Halbwüchsiger mit den Mädchen spielen, weil ihn der Trainer als zu schwach einschätzte. Der zweimalige Olympiasieger Hermann Maier litt in seiner Jugend an der Krankheit Morbus Osgood-Schlatter, wodurch sein Talent lange unentdeckt blieb.

2. DAS LEBEN TRENNT DIE LER-NENDEN UND DIE NICHTLERNER: Warum wir uns die Lust am Lernen in der Schule keinesfalls verderben lassen sollten.

Alle Kinder haben Talente, aber nicht alle Kinder sind dafür geschaffen, "Schule gut zu können". Die "Versager" werden ausgemustert, weil sie nicht gut genug sind. Sie landen dann irgendwo - in einer anderen Klasse, wo sie wiederholen, oder in einer anderen Schule. Hilfe für diese Kinder, die zu Hause oder mit sich selbst große Probleme haben, bleibt dem Zufall überlassen, vor allem wenn sie nicht sehr engagierte und belastbare Eltern haben. Die Schule setzt die seit einem Jahrhundert mehr oder weniger unveränderten formalen Kriterien fest, die zu erfüllen sind.

Gott sei Dank gibt es Lehrer, die sich um jeden Schüler individuell bemühen, statt sich der Belehrungsschule unterzuordnen. Auch visionäre Unternehmer wie der dm-drogerie-markt-Gründer Götz Wolfgang Werner wissen, wie sie Lernfreude entfachen. Er nennt seine Auszubildenden "Lernlinge" und schickt sie während ihrer Ausbildung zu Künstlern, um "sie wiederzubeleben".

Verantwortungsvollen Eltern wissen heute durchaus, wie wichtig die Entscheidung der richtigen Schule für ihr Kind ist. Aber die optimale Schule für jedes Kind gibt es leider nicht. Für manche wird eine traditionelle Schule mit klaren Strukturen durchaus passend sein, andere werden sich in einer reformpädagogischen Schule wie z. B. Montessori wohler fühlen. Noch viel wichtiger als die Schule ist die Lehrerin, die ein Kind in der Volksschule tatsächlich unterrichtet.

Vier Jahre lang wird es von dieser Lehrerin abhängen, ob ein Kind gerne in die Schule geht, ob seine individuellen Talente gefördert werden oder ob Lernen als Zwang und Langweile empfunden wird. Nicht alle haben Glück bei dieser frühen Weichenstellung. Wenn man jemandem in der Schule immer wieder eingetrichtert hat, dass er nicht singen, tanzen, malen kann, nicht kreativ ist oder, noch schlimmer, dass er einfach dumm ist, dann verfolgt ihn das oft sein ganzes Leben.

Gerade deshalb dürfen wir uns keinesfalls von frühen falschen Beurteilungen unserer Eltern, Lehrer oder Vorgesetzten den Lebensweg eines Nichtlerners aufzwingen lassen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten, als "Späteinsteiger" zum lernenden Menschen zu werden. Diese zu nutzen, liegt in unserer Verantwortung.

3. SIEGER UND VERLIERER: Wie wir damit umgehen, wenn uns das Leben unsere Illusionen raubt.

In der ersten Lebenshälfte werden wir stark von unseren Wünschen an das Leben getrieben. Aber selbst wenn wir um die 40 privat und beruflich das erreicht haben, was wir uns erträumt haben, sind wir oft unzufrieden. Viele unserer Träume erweisen sich, sobald wir sie verwirklicht haben, als Illusionen. Sie zerbrechen nicht an der Wirklichkeit, sondern wir zerbrechen sie selbst, weil sich unsere Persönlichkeit, ohne dass wir es gemerkt haben, so verändert hat.

Der Satz "Erkenne dich selbst" vor dem Orakel zu Delphi in der Antike galt als Warnung vor der Überschätzung individueller Möglichkeiten. Bei den Triumphzügen durch Rom stand hinter dem siegreichen Heerführer ein Sklave, der einen goldenen Kranz über das Haupt des Siegers hielt und ihn dabei ständig mahnte: "Sieh dich um; denke daran, dass auch du ein Mensch bist."



Sieger leiden nicht weniger als Verlierer an Niederlagen, aber sie fühlen sich immer für ihr Leben selbst verantwortlich und suchen nach einem Neuanfang.



Den Lebenszyklus des Mehr und Weniger kann man genauso wenig abschaffen wie den Wechsel der Jahreszeiten. Es ist auch nicht möglich, das Schicksal durch administrative Maßnahmen abzuschaffen, um uns Menschen vor Rückschlägen zu bewahren, wie das manche Sozialbürokraten glauben. Im Leben wird es immer Kündigungen, Scheidungen, Kränkungen und Ungerechtigkeiten geben. Das Meiste davon können wir nach einiger Zeit bewältigen, wirklich gefährlich ist alles, das den Kern unserer Persönlichkeit trifft.

Der Unterschied zwischen Menschen, die an Verletzungen zerbrechen, und jenen, die daraus große Fähigkeiten entwickeln können, lässt sich in drei Worten zusammenfassen: Selbstverantwortung statt Schuldzuweisung. Egal, wie tief, egal, wie oft, egal, wie ungerecht Sieger verletzt wurden, sie fühlen sich nicht als ohnmächtige Opfer. Sieger leiden sicher nicht weniger als Verlierer an Niederlagen, aber sie fühlen sich immer als für ihr Leben selbst verantwortlich. Sie suchen im Ernstfall nicht den Schuldigen, sondern den Neuanfang.

4. STAGNATION ODER ENTWICKLUNG: Wenn alle unsere Kräfte im Beruf und in der Familie gefordert werden, geht leicht die Lebensfreude verloren.

Die oft gefühlte Erschöpfung in der Mitte des Lebens ist kein Naturgesetz, die Ursache liegt oft in der Vernachlässigung unserer tieferen Bedürfnisse. Gefühle von Überlastung, Erschöpfung, Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Zerrissenheit, Bedeutungslosigkeit oder Einsamkeit verengen die Sicht auf unser Leben. Wir leiden unter Kurzsichtigkeit. Wir sehen nicht mehr, wer wir sein könnten. Diese beschriebenen Symptome sind keine Verschwörung des Schicksals gegen uns, sondern typisch für die beginnende Phase des mittleren Erwachsenenlebens.

Die dadurch ausgelöste Lebenskrise kann dabei helfen, die Perspektive auf unser Sein zu erweitern: Ist mein Partner wirklich derjenige, mit dem ich alt werden will? Gäbe es nicht einen geeigneteren, wenn ich weitersuchen würde? Erfüllt mich meine Arbeit wirklich, oder will ich nicht ganz etwas anderes tun? Werde ich in diesem Unternehmen noch weiterkommen, oder wartet eine Periode der Stagnation auf mich?

Die Kunst besteht darin, einerseits den Mut zu haben, vertraute Pfade zu verlassen und Neues zu wagen, und andererseits die Reife, dann mit dem Suchen aufzuhören, sobald man den Ort, den Partner und den Beruf gefunden hat, die es wert sind, sich zu verpflichten.

5. GELASSENHEIT: Wie wir mit deutlich weniger Anstrengung mehr erreichen können, wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir gerne tun und gut können.

Die Phase zwischen 40 und 50 Jahren ist die Zeit der reichen Ernte. Wir erreichen deutlich mehr mit weniger Aufwand. Wer glaubt, trotz großer Anstrengung noch wenig geschafft zu haben, der sollte sich dagegen ehrlich eingestehen, dass etwas falsch läuft in seinem Leben.



Dauerhaftes Glück hängt nicht von positiven oder negativen Ereignissen ab, sondern davon, wie man diese für sich verarbeitet.



In der zweiten Hälfte unseres Lebens kann Wunschdenken keine Strategie mehr sein. Vielleicht ist jemand nicht auf dem richtigen Spielfeld tätig, oder die Kraft verlässt ihn, weil er schon zu lange versucht hat, mit einer stumpfen Axt Bäume zu fällen. Jeder, der die unglaubliche Lebensgeschichte von Abraham Lincoln kennt, weiß, wie viele Niederlagen und Enttäuschungen er durchstehen musste, bis er seine Lebensweisheit erkannte: "Geben Sie mir sechs Stunden, um einen Baum zu fällen, und ich werde die ersten vier Stunden damit verbringen, die Axt zu schärfen."

6. UNRUHESTAND: Wie wir unseren Lebenssinn in der Pension neu zu bestimmen können.

Es ist eine angenehmere Vorstellung, wenn wir von der Zeit ab unserem 60. Lebensjahr als "der zweiten Hälfte des Lebens" reden, auch wenn das statistisch (noch) nicht ganz korrekt ist. Vor hundert Jahren war man mit 60 statistisch seit 13 Jahren tot. Wer im Jahr 2018 seinen Sechziger feiert, der hat mit etwas Glück und gesunder Lebensweise vielleicht sogar noch 30 Jahre vor sich. Blicken wir aus einer optimistischen Perspektive auf unsere "zweite Lebenshälfte", so bietet diese die einmalige Chance, nicht einfach nur älter zu werden, sondern uns zu vervollkommnen.

Untersuchungen zeigen, dass viele Menschen gerade mit 60 so zufrieden mit ihrem Leben sind wie in keiner Phase davor. Sie machen sich weniger Druck, zwanghaft Ziele in der Zukunft zu erreichen, statt Möglichkeiten in der Gegenwart dankbar zu nutzen. Idealerweise haben wir nach einem fordernden, manchmal mühsamen Aufstieg ein Hochplateau erreicht, und unsere weitere Reise erhält den Charakter einer Ausdehnung und Öffnung. "Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf' um Stufe heben, weiten", schreibt Hermann Hesse in seinem berühmten Gedicht "Stufen".

7. WEISHEIT: Im Alter sollten wir dankbar auf unser Leben zurückzuschauen und anzunehmen, was wir erreicht haben.

Warum tun sich manche Menschen schwerer als andere, dankbar auf ihr Leben zu blicken? Dankbarkeit ist ein zentrales Element unserer Glücksfähigkeit. Die Wissenschaft geht heute davon aus, dass der Anteil der genetisch veranlagten Glücksfähigkeit bei 50 Prozent liegt. Das hat zur Folge, dass Menschen mit einer höheren Glücksveranlagung in einer Situation eher die positiven Aspekte sehen als andere. Die zentrale Botschaft der Lehre des Benediktinermönchs David Steindl-Rast lautet: "Nicht das Glücklichsein führt zur Dankbarkeit, sondern das Dankbarsein zum Glücklichsein."

Die Glücksforschung kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass dauerhaftes Glück nicht von positiven oder negativen Ereignissen abhängt, sondern davon, wie man diese für sich verarbeitet. Die Schlüsselfrage lautet: Wie können wir anfangen?

Tim Ferriss beschreibt in seinem Buch "Tools der Titanen", dass 90 Prozent aller erfolgreichen Menschen den Tag mit einem Ritual beginnen und beenden. Als besonders wirksam haben sich für viele Menschen sogenannte Fünf-Minuten- Tagebücher erwiesen. Diese dienen dazu, jeden Morgen einfache Fragen zu beantworten: Wofür bin ich dankbar? Was würde den Tag heute wunderbar machen? Diese kurze Aufgabe hilft uns, Wertschätzung für all das aufzubringen, was wir schon haben, statt dauernd über jene Dinge nachzudenken, die uns fehlen oder gerade stören. Dankbar sein können wir zum Beispiel für einen Menschen, der uns besonders geholfen hat, für eine liebe Nachricht, die wir erhalten haben, oder eine überraschende Einladung.

Wer es schafft, den Tag so selbstverständlich wie Zähneputzen mit einem Dankbarkeitsritual zu beginnen, der programmiert sein Gehirn darauf, jede gegebene Gelegenheit als Geschenk wahrzunehmen. Manchmal hilft es schon, die Augen zu öffnen, wie Marcel Proust empfiehlt: "Die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu suchen, sondern mit neuen Augen zu sehen."

Der Autor ANDREAS SALCHER ist Bildungsexperte, Bestsellerautor und regelmäßiger trend-Essayist. In seinem neuen Buch packt er ein ganzes Leben in einen Tag. Jede Stunde steht dabei für einen bestimmten Lebensabschnitt von zwei bis fünf Jahren. ANDREAS SALCHER DAS GANZE LEBEN IN EINEM TAG 376 Seiten, Verlag Ecowin, 24 Euro. © Ecowin

Der Essay ist der trend.PREMIUM-Ausgabe 39/2018 vom 28. September 2018 entnommen.