Auf zum Karrieresprung: 5 Tipps für Ihre Beförderung

Die eigene Karriere selbst in die Hand nehmen: Warum warten, bis der Chef auf Sie zukommt? Fünf praktische Tipps, mit denen Sie Ihren beruflichen Aufstieg einleiten können.

Eine Beförderung ist für viele an einem gewissen Punkt der Karriere der folgerichtig nächste Schritt. Der Aufstieg motiviert, das Aufgabenfeld erweitert sich, wird spannender und abwechslungsreicher. Zudem führt mehr Verantwortung in der Regel auch zu einem höheren Gehalt. Grund genug, die Beförderung anzustreben. Melissa Haymerle, von Michael Page Österreich gibt fünf Tipps, wie Sie Ihrer Karriere einen Anstoß geben können

1. Die richtige Einstellung

Wenn Sie in Zukunft Manager sein wollen, dann sollten Sie jetzt schon denken und handeln wie einer. Damit ist aber nicht gemeint, sich gegenüber Kollegen höher zu stellen, sondern die erforderlichen Fähigkeiten zu beweisen. Konkret heißt das: Präsentieren Sie Vorgesetzten keine Probleme, sondern Lösungen und positionieren Sie sich auf der Hierarchiestufe, auf der Sie sich künftig sehen. Bringen Sie sich in den übergeordneten Abteilungen schon jetzt ein und eignen Sie sich die entsprechenden Kenntnisse an, dann ist der nächste Schritt auf der Karriereleiter bald greifbar nah.

2. Reputation - machen Sie sich sichtbar

Der erste Schritt in Richtung Beförderung ist es, als besonders kompetent wahrgenommen zu werden. Besser, als selbst mit seinen Erfolgen zu prahlen, ist es, wenn andere darüber sprechen. Stellen Sie also sicher, dass Ihr Potenzial von allen erkannt wird. Nur so bringen Sie sich in die optimale Ausgangsposition für erste Verhandlungen. Machen Sie in Ihrer Abteilung auf sich aufmerksam und Sie können sicher sein, dass es sich herumspricht - bis nach oben.

3. Sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten

Auf dem Weg nach oben, führt an einem offenen Gespräch mit dem Vorgesetzten natürlich kein Weg vorbei. Erläutern Sie Ihre Ambitionen und zeigen Sie Initiative. Möglicherweise bekommen Sie dadurch die Chance, sich bei neuen Projekten einzubringen und aus der Masse herauszustechen.

4. Finden Sie einen Mentor

Ein Mentor in der Firma kann bei Ihrer Beförderung wichtige Dienste leisten. Diese Person sollte unbedingt über Ihrem direkten Vorgesetzten stehen und Sie fördern. Wenn Sie sich selbst engagieren wollen, kann der Mentor Sie coachen und bei wichtigen Entscheidungen ein gutes Wort für Sie einlegen. Ebenso wichtig für den Aufstieg ist es aber, sich in der Firma ein gutes Netzwerk aufzubauen. Auch gleichgestellte Mitarbeiter sind wichtig, wenn es darum geht, sich zu verbessern.

5. Finden Sie einen Nachfolger

Wenn Sie planen, in der nächsten Zeit befördert zu werden, sollten Sie selbst dafür sorgen, keine Lücke zu hinterlassen. Beginnen Sie also frühzeitig, an einen geeigneten Nachfolger zu denken und diesen vorzubereiten. Die Gewissheit einer unbesetzten Position wird für Ihre Vorgesetzten ansonsten das erste Argument gegen eine Beförderung sein.