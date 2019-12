7 Karriere-Mythen #7 Die Bescheidenheit

Teil 7 der trend-Serie in 7 Teilen: Für Personalberaterin Manuela Lindlbauer treten Frauen im Job zu wenig selbstbewusst auf.

Wer offen zu seinen Stärken steht, also durchaus auch damit angibt, wird laut einer Studie der University of North Carolina positiver eingeschätzt als jemand, der eigene Vorzüge, Kompetenzen und Leistungen relativiert, um sich vor anderen sympathischer zu präsentieren.

trend: Es bringt nachweislich Nachteile, wenn man im Job so agiert, dass man eher gemocht als akzeptiert wird. "Ehrliche" Angeber werden besser eingeschätzt als jemand, der Stärken und Vorzüge relativiert. Trifft das Frauen besonders?

Manuela Lindlbauer : Im Hinblick auf Frauen und Karriere, ein Thema, mit dem ich mich seit vielen Jahren beschäftige, haben leider so gut wie alle Klischees ihre Berechtigung: Sie verdienen weniger, sind weniger risikofreudig, geben sich mit weniger zufrieden. Sie gehen natürlich auch eher in Teilzeit als Männer. Und selbst hochqualifizierte Frauen bleiben lieber die Nummer zwei, als die Topposition anzustreben.